Американский паспорт выбыл из десятки самых сильных в мире - РИА Новости, 15.10.2025
19:38 15.10.2025
Американский паспорт выбыл из десятки самых сильных в мире
Американский паспорт выбыл из десятки самых сильных в мире - РИА Новости, 15.10.2025
Американский паспорт выбыл из десятки самых сильных в мире
Паспорт гражданина США больше не входит в десятку самых мощных в мире, опустившись на 12-е место в рейтинге Henley Passport Index, составленном консалтинговой... РИА Новости, 15.10.2025
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Американский паспорт выбыл из десятки самых сильных в мире

Henley Passport Index: паспорт США занял 12 место в рейтинге самых мощных в мире

Паспорт гражданина США
Паспорт гражданина США
© Fotolia / Greg Blomberg
Паспорт гражданина США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Паспорт гражданина США больше не входит в десятку самых мощных в мире, опустившись на 12-е место в рейтинге Henley Passport Index, составленном консалтинговой компанией Henley & Partners.
Номинально в рейтинге американский паспорт занимает 12-е место, деля эту позицию с малазийским. Однако фактически, с учётом того, что одинаковые показатели имеют сразу несколько стран, США располагаются лишь на 38-й строке данного списка.
Согласно данным индекса, американские граждане могут посещать 180 стран без визы или с визой по прибытии — столько же, сколько граждане Малайзии. Для сравнения, обладатели паспорта Сингапура, самого сильного в мире, имеют доступ к 193 странам.
Как отмечает американское издание Newsweek, в июльском рейтинге паспорт США занимал десятое место, деля его с Исландией и Литвой, однако с тех пор "значительно утратил позиции".
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
СМИ: популярного тиктокера задержала иммиграционная служба США
8 июня, 03:47
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
