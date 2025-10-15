Рейтинг@Mail.ru
"Сердце Молдовы" обратилась в КС после отстранения от выборов - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/partiya-2048318612.html
"Сердце Молдовы" обратилась в КС после отстранения от выборов
"Сердце Молдовы" обратилась в КС после отстранения от выборов - РИА Новости, 15.10.2025
"Сердце Молдовы" обратилась в КС после отстранения от выборов
Входящая в оппозиционный Патриотический блок партия "Сердце Молдовы" оспорила в Конституционном суде свое отстранение от участия в парламентских выборах,... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T09:45:00+03:00
2025-10-15T09:45:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251012/moldavija-2047799842.html
https://ria.ru/20251014/pridnestrove-2048144402.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду
"Сердце Молдовы" обратилась в КС после отстранения от выборов

"Сердце Молдовы" оспорила в Конституционном суде отстранение от выборов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Входящая в оппозиционный Патриотический блок партия "Сердце Молдовы" оспорила в Конституционном суде свое отстранение от участия в парламентских выборах, сообщила пресс-служба политсилы.
Апелляционная палата Кишинева 25 сентября удовлетворила запрос минюста Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев, на основании чего 26 сентября ЦИК постановил исключить партию из предвыборной гонки и удалить ее представителей из избирательного списка Патриотического блока.
Флажки ЕС и Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Молдавии предупредили, к чему приведет принятие новой военной стратегии
12 октября, 13:25
"Республиканская партия "Сердце Молдовы" обратилась в Конституционный суд с заявлением о незаконном отстранении от выборов, произведённом без окончательного решения суда. Выборы не могут считаться свободными и справедливыми, когда: правила игры меняются незадолго до голосования; решения принимаются произвольно и непрозрачно; избирательные права аннулируются временными и необоснованными мерами. Партия "Сердце Молдовы" расценивает произошедшее как опасный прецедент для молдавской демократии и призывает КС в рамках его полномочий восстановить закон и справедливость", - говорится в заявлении, размещенном на сайте партии.
В партии отметили, что иск министерства юстиции о приостановлении деятельности партии на 12 месяцев будет окончательно рассмотрен только после выборов — 20 октября 2025 года. "Выводы очевидны: партия была снята с выборов без окончательного решения суда и без доказательной базы. Кандидаты были сняты незаконно, будучи невиновными и не имея возможности защитить себя. Отсутствовал эффективный механизм обжалования, не было реальной возможности для защиты", - отмечает оппозиция.
Четыре оппозиционные партии - Соцпартия, Компартия, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Вместе они получили 24,2% голосов на прошедших парламентских выборах и 26 мандатов в парламенте из 101.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Приднестровье заявили о давлении со стороны Евросоюза и Молдавии
14 октября, 12:12
 
В миреМолдавияКишиневРоссияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала