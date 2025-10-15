Рейтинг@Mail.ru
Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на 48 часов - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/pakistan-2048431056.html
Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на 48 часов
Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на 48 часов - РИА Новости, 15.10.2025
Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на 48 часов
Министерство иностранных дел Пакистана в среду объявило о достижении соглашения с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов в связи с... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:27:00+03:00
2025-10-15T16:27:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
хайбер-пахтунхва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103940/63/1039406372_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_b63c3f5cc629307aa4cb6652fdf851c5.jpg
https://ria.ru/20251012/pakistan-2047757223.html
пакистан
афганистан
хайбер-пахтунхва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103940/63/1039406372_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_3e4e427ca5e96edff6f23910a32b190e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, афганистан, хайбер-пахтунхва
В мире, Пакистан, Афганистан, Хайбер-Пахтунхва
Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на 48 часов

Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на двое суток

© Flickr / Muzaffar BukhariИсламабад. Пакистан
Исламабад. Пакистан - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Flickr / Muzaffar Bukhari
Исламабад. Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Пакистана в среду объявило о достижении соглашения с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов в связи с недавними пограничными столкновениями между двумя странами.
"Правительство Пакистана и режим афганских талибов, по взаимному согласию обеих сторон, достигли соглашения о временном прекращении огня на следующие 48 часов, начиная с 18:00 сегодня (16.00 мск), по просьбе талибов. В течение этого периода обе стороны приложат искренние усилия для поиска позитивного решения этой сложной, но разрешимой проблемы посредством конструктивного диалога", — заявило говорится в заявлении министерства.
Боестолкновения между Пакистаном и Афганистаном начались в ночь на 15 октября примерно в 02.00 по местному времени, они разгорелись вдоль всей линии Дюранда - непризнанной границы двух стран. Позже пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на блокпосты в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов, сообщают СМИ
12 октября, 05:07
 
В миреПакистанАфганистанХайбер-Пахтунхва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала