Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на 48 часов

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Пакистана в среду объявило о достижении соглашения с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов в связи с недавними пограничными столкновениями между двумя странами.