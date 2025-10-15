Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на 48 часов

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Пакистана в среду объявило о достижении соглашения с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов в связи с недавними пограничными столкновениями между двумя странами.
"Правительство Пакистана и режим афганских талибов, по взаимному согласию обеих сторон, достигли соглашения о временном прекращении огня на следующие 48 часов, начиная с 18:00 сегодня (16.00 мск), по просьбе талибов. В течение этого периода обе стороны приложат искренние усилия для поиска позитивного решения этой сложной, но разрешимой проблемы посредством конструктивного диалога", — заявило говорится в заявлении министерства.
Боестолкновения между Пакистаном и Афганистаном начались в ночь на 15 октября примерно в 02.00 по местному времени, они разгорелись вдоль всей линии Дюранда - непризнанной границы двух стран. Позже пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на блокпосты в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.
Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов, сообщают СМИ
12 октября, 05:07