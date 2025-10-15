Рейтинг@Mail.ru
Армия Пакистана отразила атаки афганских сил в двух провинциях, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2025
11:41 15.10.2025 (обновлено: 11:43 15.10.2025)
Армия Пакистана отразила атаки афганских сил в двух провинциях, пишут СМИ
Армия Пакистана отразила атаки афганских сил в двух провинциях, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2025
Армия Пакистана отразила атаки афганских сил в двух провинциях, пишут СМИ
Армия Пакистана в среду отразила все атаки афганских военных в приграничных провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва, сообщает пакистанский новостной портал...
в мире
пакистан
белуджистан
хайбер-пахтунхва
пакистан
белуджистан
хайбер-пахтунхва
2025
в мире, пакистан, белуджистан, хайбер-пахтунхва
В мире, Пакистан, Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва
Армия Пакистана отразила атаки афганских сил в двух провинциях, пишут СМИ

Пакистан отразил атаки афганских талибов в Белуджистане и Хайбер-Пахтунхве

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Армия Пакистана в среду отразила все атаки афганских военных в приграничных провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва, сообщает пакистанский новостной портал Pakistan Observer.
"Силы Пакистана отразили трусливые атаки афганских талибов, совершённые с четырех направлений из афганского уезда Спинбулдак на провинцию Белуджистан ранним утром 15 октября", - говорится в сообщении.
Со ссылкой на службу по связям с общественностью пакистанской армии отмечается, что афганские силы разрушили "Ворота дружбы" на пограничном переходе Спинбулдак - Чаман, "что наглядно демонстрирует их отношение к взаимной торговле и правам разделенных племен на проход по обе стороны от границы". В сообщении также указано, что при отражении атаки было убито 15-20 афганских талибов, многие получили ранения. Поступают сообщения о дальнейшем наращивании сил в пунктах сосредоточения пакистанских и афганских талибов, отмечает портал.
По его данным, в ночь на 15 октября афганские талибы и их местные союзники из движения "Техрик-е талибан Пакистан" попытались атаковать и на другом направлении - в секторе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва, но и эти атаки были отражены со значительными потерями со стороны нападавших. "Восемь постов, в том числе шесть танковых позиций, уничтожены в результате эффективного, но соразмерного ответа пакистанских войск... Убито 25-30 бойцов афганских талибов и группировки "Фитна аль-Хаваридж" ("Смута раскола", так власти Пакистана называют пакистанских талибов - ред.)", - пишет Pakistan Observer.
В сообщении также указывается, что "намеки на то, что атака была инициирована Пакистаном, являются откровенной ложью, как и заявления о захвате пакистанских постов или техники". "Вооруженные силы... полностью готовы защищать суверенитет и территориальную целостность Пакистана. На все акты агрессии против Пакистана будет дан ответ со всей мощью", - приводит портал заявление пресс-службы пакистанской армии.
Госпитализация мужчины, раненного в столкновениях между пакистанскими и афганскими силами в приграничной зоне, в Чамане. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Афганистане при обстреле со стороны Пакистана погибли 12 человек
