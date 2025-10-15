Армия Пакистана отразила атаки афганских сил в двух провинциях, пишут СМИ

Со ссылкой на службу по связям с общественностью пакистанской армии отмечается, что афганские силы разрушили "Ворота дружбы" на пограничном переходе Спинбулдак - Чаман, "что наглядно демонстрирует их отношение к взаимной торговле и правам разделенных племен на проход по обе стороны от границы". В сообщении также указано, что при отражении атаки было убито 15-20 афганских талибов, многие получили ранения. Поступают сообщения о дальнейшем наращивании сил в пунктах сосредоточения пакистанских и афганских талибов, отмечает портал.