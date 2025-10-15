ВС разрешил давать матерям отсрочки исполнения приговоров

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил давать женщинам с детьми отсрочки исполнения приговоров даже по тяжким преступлениям против личности, сказано в обзоре судебной практики, с которой ознакомилось РИА Новости.

Поводом стало дело жительницы Пермского края , которая в ходе ссоры смертельно ранила мужа ножом. Она вызвала скорую, попыталась сделать искусственное дыхание, но мужчина умер. Суд признал ее виновной по части 4 статьи 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть). У женщины трое детей, младшему на момент приговора было полгода. Суд учел все смягчающие обстоятельства, а также противоправное поведение потерпевшего, но, тем не менее, на три года отправил ее в колонию.

Защита дошла до Верховного суда РФ, добиваясь предоставления отсрочки исполнения наказания до того времени, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет.

ВС РФ учел, что осужденная зарекомендовала себя с положительной стороны, воспитывала троих малолетних детей, общественный порядок не нарушала, уделяла много времени детям, относилась к ним с любовью и заботой. По предыдущему месту работы она также зарекомендовала себя как ответственный сотрудник и характеризуется положительно.

"Конституционная ценность института семьи предопределяет необходимость уважения и защиты со стороны государства семейных отношений, одним из принципов регулирования которых является приоритет семейного воспитания детей", - указал суд.

Предоставление отсрочки, сказано в обзоре, направлено в первую очередь на обеспечение интересов семьи. Там отмечается, что исправление осужденных возможно и без изоляции от общества.

"С учетом данных о личности виновной квалификация ее действий по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации как тяжкого преступления против личности не препятствует применению отсрочки отбывания наказания на основании статьи 82 Уголовного кодекса Российской Федерации при условии, что наказание за это преступление в виде лишения свободы назначено на срок не более пяти лет", - сказано в обзоре.

В данном примере речь идет о матери, но статья 82 УК РФ может применяться и к отцам-одиночкам.

Данное дело включено в обзор практики, чтобы обеспечить ее единообразие, теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.