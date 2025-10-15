Экипажи Т-90М провели в Херсонской области отработку стрельб

https://ria.ru/20251015/otrabotka-2048296608.html
херсонская область
ГЕНИЧЕСК, 15 окт - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 18-й общевойсковой армии на одном из полигонов группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции в Херсонской области провели интенсивную боевую подготовку работы с закрытых огневых позиций, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Экипажи Т-90
М "Прорыв" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в тыловом районе на одном из полигонов Херсонской области
провели занятия по вождению и стрельбе из закрытых огневых позиций", - сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
Помимо этого, экипажи отработали приемы маневрирования на скоростных участках, повороты и развороты разной сложности. В зависимости от дорожного покрытия Т-90М "Прорыв" по шоссе способен развивать скорость 70 километров в час, а по пересеченной местности - 50 километров в час. Благодаря данным техническим характеристикам танк Т-90М "Прорыв" на херсонском тактическом направлении ведет огонь с закрытых огневых позиций и далее откатывается назад, чтобы не попасть под ответный огонь противника.
Огонь на полигоне велся из 125-миллиметровых гладкоствольны пушек 2А46М-5, которые обеспечивают эффективную стрельбу на расстояние до 5 километров. Вспомогательным вооружением танков являются пулеметы калибра 12,7 миллиметра "Корд" и 7,62 миллиметра "ПКТМ". Танки обладают новейшим центральным элементом динамической защиты третьего поколения "Реликт". Помогает танкистам в наблюдении, прицеливании и связи современный комплекс управления "Калина", объединяющий все эти элементы в единое целое.