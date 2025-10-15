Рейтинг@Mail.ru
Экипажи Т-90М провели в Херсонской области отработку стрельб - РИА Новости, 15.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 15.10.2025
Экипажи Т-90М провели в Херсонской области отработку стрельб
Экипажи Т-90М провели в Херсонской области отработку стрельб - РИА Новости, 15.10.2025
Экипажи Т-90М провели в Херсонской области отработку стрельб
Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 18-й общевойсковой армии на одном из полигонов группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции в... РИА Новости, 15.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-90м
херсонская область
безопасность, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), т-90м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-90М
Экипажи Т-90М провели в Херсонской области отработку стрельб

Танкисты провели в Херсонской области отработку стрельб с закрытых позиций

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв". Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 15 окт - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 18-й общевойсковой армии на одном из полигонов группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции в Херсонской области провели интенсивную боевую подготовку работы с закрытых огневых позиций, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Экипажи Т-90М "Прорыв" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в тыловом районе на одном из полигонов Херсонской области провели занятия по вождению и стрельбе из закрытых огневых позиций", - сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
ВС России под Купянском блокируют группировку ВСУ, рассказал эксперт
03:43
Помимо этого, экипажи отработали приемы маневрирования на скоростных участках, повороты и развороты разной сложности. В зависимости от дорожного покрытия Т-90М "Прорыв" по шоссе способен развивать скорость 70 километров в час, а по пересеченной местности - 50 километров в час. Благодаря данным техническим характеристикам танк Т-90М "Прорыв" на херсонском тактическом направлении ведет огонь с закрытых огневых позиций и далее откатывается назад, чтобы не попасть под ответный огонь противника.
Огонь на полигоне велся из 125-миллиметровых гладкоствольны пушек 2А46М-5, которые обеспечивают эффективную стрельбу на расстояние до 5 километров. Вспомогательным вооружением танков являются пулеметы калибра 12,7 миллиметра "Корд" и 7,62 миллиметра "ПКТМ". Танки обладают новейшим центральным элементом динамической защиты третьего поколения "Реликт". Помогает танкистам в наблюдении, прицеливании и связи современный комплекс управления "Калина", объединяющий все эти элементы в единое целое.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Боец ВС России рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Купянском
04:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-90М
 
 
