Экипажи Т-90М провели в Херсонской области отработку стрельб

ГЕНИЧЕСК, 15 окт - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 18-й общевойсковой армии на одном из полигонов группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции в Херсонской области провели интенсивную боевую подготовку работы с закрытых огневых позиций, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

"Экипажи Т-90 М "Прорыв" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в тыловом районе на одном из полигонов Херсонской области провели занятия по вождению и стрельбе из закрытых огневых позиций", - сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

Помимо этого, экипажи отработали приемы маневрирования на скоростных участках, повороты и развороты разной сложности. В зависимости от дорожного покрытия Т-90М "Прорыв" по шоссе способен развивать скорость 70 километров в час, а по пересеченной местности - 50 километров в час. Благодаря данным техническим характеристикам танк Т-90М "Прорыв" на херсонском тактическом направлении ведет огонь с закрытых огневых позиций и далее откатывается назад, чтобы не попасть под ответный огонь противника.