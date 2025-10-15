Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что дата встречи с Трампом уже назначена - РИА Новости, 15.10.2025
23:59 15.10.2025
Орбан заявил, что дата встречи с Трампом уже назначена
Орбан заявил, что дата встречи с Трампом уже назначена
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что дата его встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая будет посвящена экономическим вопросам, уже... РИА Новости, 15.10.2025
Орбан заявил, что дата встречи с Трампом уже назначена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 15 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что дата его встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая будет посвящена экономическим вопросам, уже назначена, но не раскрыл, где она пройдет.
"Встреча будет... Есть и дата, и тематика переговоров составлена примерно на 80%. Когда мы сможем договориться с американцами об оставшихся 20%, тогда мы вместе решим, когда объявить о встрече, и тогда она состоится", - сказал Орбан в интервью порталу Mandiner.

На вопрос, приедет ли Трамп в Будапешт, Орбан сказал, что "не может ответить".
По его словам, из согласованных 80% тем переговоров "большинство касается экономики", самым важным является вопрос о возвращении соглашения об избежании двойного налогообложения между Венгрией и США, отмененного предыдущей американской администрацией, и крупные американские инвестиционные проекты в Венгрии, из которых восемь уже были реализованы, а еще три-четыре ожидаются до конца года.
В феврале Орбан заявил, что Венгрия готовится заключить с США экономическую сделку "значительного объема и серьезности", она была запланирована еще до избрания Трампа. Орбан заявлял, что с США могут заключить сделку только те, кто выстраивает отношения на основе взаимного уважения, а Брюссель получит то, что заслужил.
Венгрия не поддержит использование ЕС доходов от российских активов
