Орбан заявил, что дата встречи с Трампом уже назначена

«

"Встреча будет... Есть и дата, и тематика переговоров составлена примерно на 80%. Когда мы сможем договориться с американцами об оставшихся 20%, тогда мы вместе решим, когда объявить о встрече, и тогда она состоится", - сказал Орбан в интервью порталу Mandiner.