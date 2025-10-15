Орбан заявил, что дата встречи с Трампом уже назначена

БУДАПЕШТ, 15 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что дата его встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая будет посвящена экономическим вопросам, уже назначена, но не раскрыл, где она пройдет.
По его словам, из согласованных 80% тем переговоров "большинство касается экономики", самым важным является вопрос о возвращении соглашения об избежании двойного налогообложения между Венгрией и США, отмененного предыдущей американской администрацией, и крупные американские инвестиционные проекты в Венгрии, из которых восемь уже были реализованы, а еще три-четыре ожидаются до конца года.
В феврале Орбан заявил, что Венгрия готовится заключить с США экономическую сделку "значительного объема и серьезности", она была запланирована еще до избрания Трампа. Орбан заявлял, что с США могут заключить сделку только те, кто выстраивает отношения на основе взаимного уважения, а Брюссель получит то, что заслужил.