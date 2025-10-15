Опрос показал, сколько французов поддерживают проведение досрочных выборов

ПАРИЖ, 15 окт – РИА Новости. Более двух третей жителей Франции (68%) выступают за проведение досрочных президентских выборов на фоне политического кризиса в стране, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией CSA для телеканала CNews, радиостанции Europe 1 и газеты JDD.
"По данным опроса… 68% французов поддерживают организацию досрочных президентских выборов", - передает телеканал.
Против такой идеи выступил 31% опрошенных, еще 1% не высказался по этому вопросу.
Наибольшую поддержку проведение досрочных президентских выборов встретило у молодежи в возрасте 18-24 лет (89%), а наименьшую - у пожилых старше 65 лет (51%).
Исследование проводилось онлайн 14-15 октября среди 1011 совершеннолетних граждан Франции по репрезентативной выборке. Данные о погрешности не приводятся.
Ранее французские оппозиционные партии вновь призвали президента Эммануэля Макрона уйти в отставку на фоне политической нестабильности с отставкой и повторным назначением премьер-министра Себастьяна Лекорню.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню - Франсуа Байру - подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
