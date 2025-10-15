Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько французов поддерживают проведение досрочных выборов - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/opros-2048474700.html
Опрос показал, сколько французов поддерживают проведение досрочных выборов
Опрос показал, сколько французов поддерживают проведение досрочных выборов - РИА Новости, 15.10.2025
Опрос показал, сколько французов поддерживают проведение досрочных выборов
Более двух третей жителей Франции (68%) выступают за проведение досрочных президентских выборов на фоне политического кризиса в стране, свидетельствуют данные... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T19:46:00+03:00
2025-10-15T19:46:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
франсуа байру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg
https://ria.ru/20251003/germaniya-2046254192.html
https://ria.ru/20251013/zaluzhnyj-2047980355.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8502b6f727654cae512d20d42235ef69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франсуа байру
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру
Опрос показал, сколько французов поддерживают проведение досрочных выборов

CSA: 68% французов выступают за досрочные президентские выборы

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 15 окт – РИА Новости. Более двух третей жителей Франции (68%) выступают за проведение досрочных президентских выборов на фоне политического кризиса в стране, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией CSA для телеканала CNews, радиостанции Europe 1 и газеты JDD.
"По данным опроса… 68% французов поддерживают организацию досрочных президентских выборов", - передает телеканал.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Треть немцев недовольны воссоединением Германии, показал опрос
3 октября, 18:03
Против такой идеи выступил 31% опрошенных, еще 1% не высказался по этому вопросу.
Наибольшую поддержку проведение досрочных президентских выборов встретило у молодежи в возрасте 18-24 лет (89%), а наименьшую - у пожилых старше 65 лет (51%).
Исследование проводилось онлайн 14-15 октября среди 1011 совершеннолетних граждан Франции по репрезентативной выборке. Данные о погрешности не приводятся.
Ранее французские оппозиционные партии вновь призвали президента Эммануэля Макрона уйти в отставку на фоне политической нестабильности с отставкой и повторным назначением премьер-министра Себастьяна Лекорню.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню - Франсуа Байру - подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины перед встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Опрос показал, кто бы мог победить Зеленского во втором туре
13 октября, 15:35
 
В миреФранцияСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронФрансуа Байру
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала