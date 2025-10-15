Рейтинг@Mail.ru
Россия намерена совершенствовать формат нефтяной сделки ОПЕК+, заявил Новак - РИА Новости, 15.10.2025
19:34 15.10.2025
Россия намерена совершенствовать формат нефтяной сделки ОПЕК+, заявил Новак
россия, александр новак, опек, экономика, российская энергетическая неделя — 2025
Россия, Александр Новак, ОПЕК, Экономика, Российская энергетическая неделя — 2025
Россия намерена совершенствовать формат нефтяной сделки ОПЕК+, заявил Новак

Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат нефтяной сделки ОПЕК+, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.
Новак на встрече аль-Гайсом в рамках Российской энергетической недели (РЭН) высоко оценил многолетнее продуктивное сотрудничество с секретариатом ОПЕК, важным координирующим звеном в обеспечении взаимодействия между странами-производителями нефти.
«
"Александр Новак подчеркнул, что Россия в своих действиях последовательна, традиционно нацелена на поддержание глобальной энергетической безопасности в интересах мирного развития государств, конструктивного сотрудничества на основе взаимного уважения и намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей и производителей нефти", - сообщило правительство.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Новак рассказал о графике компенсации перепроизводства в рамках ОПЕК+
11 июля, 14:36
 
Россия Александр Новак ОПЕК Экономика Российская энергетическая неделя — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
