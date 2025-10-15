https://ria.ru/20251015/opek-2048472219.html
Россия намерена совершенствовать формат нефтяной сделки ОПЕК+, заявил Новак
Россия намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат нефтяной сделки ОПЕК+, сообщило правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра... РИА Новости, 15.10.2025
Россия намерена совершенствовать формат нефтяной сделки ОПЕК+, заявил Новак
