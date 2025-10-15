https://ria.ru/20251015/ogranicheniya-2048303769.html
В аэропорту Уфы ввели ограничения на полеты
В аэропорту Уфы ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 15.10.2025
В аэропорту Уфы ввели ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T07:33:00+03:00
2025-10-15T07:33:00+03:00
2025-10-15T07:33:00+03:00
уфа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923347874_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_f0c2f5e7cbbfb6e266a398d9351416f4.jpg
https://ria.ru/20251015/ogranicheniya-2048303471.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923347874_435:0:2833:1798_1920x0_80_0_0_c336094e6a60da25b103242aa9f9b1ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Уфы ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты