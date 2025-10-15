https://ria.ru/20251015/ogranichenija-2048334962.html
В аэропорту Уфы сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщили в среду в Росавиации. РИА Новости, 15.10.2025
уфа
В аэропорту Уфы сняли временные ограничения
