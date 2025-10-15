Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о смерти офицера, участвовавшего в СВО
13:03 15.10.2025 (обновлено: 16:29 15.10.2025)
Стало известно о смерти офицера, участвовавшего в СВО
В Крыму простились с участвовавшим в СВО офицером, сообщил в своем Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 15.10.2025
общество
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Крыму простились с участвовавшим в СВО офицером, сообщил в своем Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.
"Евгений Александрович Шелобод погиб в бою при освобождении Донецкой народной республики от укронацистских захватчиков", — написал Развожаев.
До отправки в зону СВО он работал в налоговых и кредитных организациях, имел специальность экономиста.
Офицер подписал контракт с Министерством обороны в 2024 году, после чего прошел подготовку и отправился на службу в одно из мотострелковых подразделений, сообщается в публикации.
 
Республика Крым, Севастополь, Михаил Развожаев, СВО, Общество
 
 
