Замглавы МЧС по Ростовской области подозревают в превышении полномочий

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заместитель начальника главного управления МЧС по Ростовской области полковник внутренней службы Дмитрий Головчанов является фигурантом уголовного дела, которому следствие инкриминирует превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Накануне региональное УФСБ сообщило о возбуждении дела по части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий) в отношении одного из заместителей начальника ГУМЧС по Ростовской области. Следствие установило, что замначальника главка подписал акты приемки фактически невыполненных работ по строительству сооружения ГИМС в Таганроге. Ущерб превысил 10 миллионов рублей.
"Превышение должностных полномочий по данному уголовному делу следствие инкриминирует заместителю начальника главного управления МЧС по Ростовской области по тылу полковнику внутренней службы Дмитрию Головчанову", - сказал собеседник агентства.
Головчанов родился в 1975 году в городе Лида Гродненской области. В 1998 году окончил Нижегородское высшее военное училище тыла имени Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна, а в 2005 году - Ростовский государственный строительный университет.
В 2013 году он стал начальником отдела инвестиций и капитального строительства управления материально-технического обеспечения главного управления МЧС по Ростовской области, а в 2023 году - заместителем начальника главка по тылу. Имеет ведомственные награды.
