Замглавы МЧС по Ростовской области подозревают в превышении полномочий
11:41 15.10.2025
Замглавы МЧС по Ростовской области подозревают в превышении полномочий
Замглавы МЧС по Ростовской области подозревают в превышении полномочий
происшествия
ростовская область
россия
таганрог
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
россия
таганрог
происшествия, ростовская область, россия, таганрог, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Таганрог, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Замглавы МЧС по Ростовской области подозревают в превышении полномочий

Замглавы МЧС по Ростовской области Головчанова обвиняют в превышении полномочий

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заместитель начальника главного управления МЧС по Ростовской области полковник внутренней службы Дмитрий Головчанов является фигурантом уголовного дела, которому следствие инкриминирует превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Накануне региональное УФСБ сообщило о возбуждении дела по части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий) в отношении одного из заместителей начальника ГУМЧС по Ростовской области. Следствие установило, что замначальника главка подписал акты приемки фактически невыполненных работ по строительству сооружения ГИМС в Таганроге. Ущерб превысил 10 миллионов рублей.
"Превышение должностных полномочий по данному уголовному делу следствие инкриминирует заместителю начальника главного управления МЧС по Ростовской области по тылу полковнику внутренней службы Дмитрию Головчанову", - сказал собеседник агентства.
Головчанов родился в 1975 году в городе Лида Гродненской области. В 1998 году окончил Нижегородское высшее военное училище тыла имени Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна, а в 2005 году - Ростовский государственный строительный университет.
В 2013 году он стал начальником отдела инвестиций и капитального строительства управления материально-технического обеспечения главного управления МЧС по Ростовской области, а в 2023 году - заместителем начальника главка по тылу. Имеет ведомственные награды.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Брянской области экс-главу района обвинили в превышении полномочий
30 сентября, 11:20
 
