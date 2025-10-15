Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Как сообщает ведомство, всего были выпущены два боеприпаса. Сведения о жертвах среди мирных жителей не поступали.