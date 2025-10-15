https://ria.ru/20251015/novak-2048445294.html
Новак заявил о возможности импорта бензина и дизельного топлива
Новак заявил о возможности импорта бензина и дизельного топлива
Новак заявил о возможности импорта бензина и дизельного топлива
Новак заявил о возможности импорта бензина и дизельного топлива из других стран
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Возможность импорта бензина и дизельного топлива в РФ есть, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"Такая возможность есть. У нас законодательство предусматривает возможность импорта", - сказал Новак
, отвечая на вопрос журналистов, ведется ли импорт бензина из других стран.
Вице-премьер отметил, что сейчас правительством России
снижена ранее действовавшая 5% импортная пошлина.
"Сейчас правительство обнулило эту пошлину, поэтому экономические операторы имеют возможность поставлять бензин, дизельное топливо, нефтепродукты, но при этом мы понимаем, что у нас инфраструктура в основном вся подготовлена на экспорт, поэтому возможностей не так много, поэтому (в случае - ред.) если экономические операторы будут находить возможности для импорта, то такая возможность предоставлена", - заключил Новак.