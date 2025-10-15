Рейтинг@Mail.ru
Новак заявил о возможности импорта бензина и дизельного топлива - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/novak-2048445294.html
Новак заявил о возможности импорта бензина и дизельного топлива
Новак заявил о возможности импорта бензина и дизельного топлива - РИА Новости, 15.10.2025
Новак заявил о возможности импорта бензина и дизельного топлива
Возможность импорта бензина и дизельного топлива в РФ есть, сообщил вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T17:15:00+03:00
2025-10-15T17:15:00+03:00
экономика
россия
александр новак
бензин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176013_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_daca7d774b15c1f7ebb380b2a3d115c4.jpg
https://ria.ru/20251014/toplivo-2048105313.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176013_92:0:812:540_1920x0_80_0_0_a4221ba36256e1ef551d00ad69aac567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, бензин
Экономика, Россия, Александр Новак, Бензин
Новак заявил о возможности импорта бензина и дизельного топлива

Новак заявил о возможности импорта бензина и дизельного топлива из других стран

CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) / Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) /
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Возможность импорта бензина и дизельного топлива в РФ есть, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«
"Такая возможность есть. У нас законодательство предусматривает возможность импорта", - сказал Новак, отвечая на вопрос журналистов, ведется ли импорт бензина из других стран.
Вице-премьер отметил, что сейчас правительством России снижена ранее действовавшая 5% импортная пошлина.
"Сейчас правительство обнулило эту пошлину, поэтому экономические операторы имеют возможность поставлять бензин, дизельное топливо, нефтепродукты, но при этом мы понимаем, что у нас инфраструктура в основном вся подготовлена на экспорт, поэтому возможностей не так много, поэтому (в случае - ред.) если экономические операторы будут находить возможности для импорта, то такая возможность предоставлена", - заключил Новак.
АЗС в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В России предложили установить потолок цен на АЗС
14 октября, 08:59
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакБензин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала