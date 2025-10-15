Новак заявил о возможности импорта бензина и дизельного топлива

"Сейчас правительство обнулило эту пошлину, поэтому экономические операторы имеют возможность поставлять бензин, дизельное топливо, нефтепродукты, но при этом мы понимаем, что у нас инфраструктура в основном вся подготовлена на экспорт, поэтому возможностей не так много, поэтому (в случае - ред.) если экономические операторы будут находить возможности для импорта, то такая возможность предоставлена", - заключил Новак.