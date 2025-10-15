https://ria.ru/20251015/novak-2048439588.html
Сирия нуждается в восстановлении инфраструктуры, заявил Новак
Сирия нуждается в восстановлении инфраструктуры, Россия может оказать поддержку в этом вопросе, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:54:00+03:00
2025-10-15T16:54:00+03:00
2025-10-15T17:10:00+03:00
сирия
россия
в мире
александр новак
сирия
россия
сирия, россия, в мире, александр новак
Сирия, Россия, В мире, Александр Новак
Новак: Россия может помочь Сирии в восстановлении инфраструктуры