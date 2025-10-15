Рейтинг@Mail.ru
Сирия нуждается в восстановлении инфраструктуры, заявил Новак - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 15.10.2025 (обновлено: 17:10 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/novak-2048439588.html
Сирия нуждается в восстановлении инфраструктуры, заявил Новак
Сирия нуждается в восстановлении инфраструктуры, заявил Новак - РИА Новости, 15.10.2025
Сирия нуждается в восстановлении инфраструктуры, заявил Новак
Сирия нуждается в восстановлении инфраструктуры, Россия может оказать поддержку в этом вопросе, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:54:00+03:00
2025-10-15T17:10:00+03:00
сирия
россия
в мире
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_02348bc9c0dcb0fbac8a40377e0faac0.jpg
https://ria.ru/20251015/peregovory-2048439707.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b568bdc4e726cfdd14b78d29d0467b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, россия, в мире, александр новак
Сирия, Россия, В мире, Александр Новак
Сирия нуждается в восстановлении инфраструктуры, заявил Новак

Новак: Россия может помочь Сирии в восстановлении инфраструктуры

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сирия нуждается в восстановлении инфраструктуры, Россия может оказать поддержку в этом вопросе, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"В целом, у нас общее понимание, что Сирия сейчас нуждается в восстановлении, у них много разрушенной инфраструктуры, речь и об энергетической инфраструктуре, железнодорожной, транспортной. Россия здесь может оказать поддержку. В том числе, наши компании заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры, в восстановлении энергетики, поскольку она строилась еще в советское время", - сообщил Новак.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Переговоры Путина с лидером Сирии продолжались более 2,5 часа
Вчера, 16:54
 
СирияРоссияВ миреАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала