Россия и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 15.10.2025
13:24 15.10.2025 (обновлено: 13:43 15.10.2025)
Россия и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в энергетике
Россия и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в энергетике
Россия и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в энергетике

Россия и Саудовская Аравия на полях РЭН обсудили сотрудничество в энергетике

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман провели встречу на Российской энергетической неделе (РЭН), обсудили сотрудничество в энергетике, сообщил российский кабмин.
"Заместитель председателя правительства России Александр Новак на полях международного форума "Российская энергетическая неделя" провел встречу с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абделазизом бен Салманом Аль Саудом… Обсудили актуальные вопросы взаимодействия в ключевых отраслях экономики. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере энергетики", - говорится в сообщении.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
