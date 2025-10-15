https://ria.ru/20251015/novak-2048328002.html
Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу, заявил Новак
Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу, заявил Новак - РИА Новости, 15.10.2025
Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу, заявил Новак
Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу для закрытия ее потребностей в осенне-зимний период, даже если это было невыгодно экономически,... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T10:28:00+03:00
2025-10-15T10:28:00+03:00
2025-10-15T13:43:00+03:00
РИА Новости
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу для закрытия ее потребностей в осенне-зимний период, даже если это было невыгодно экономически, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.
"Когда были холодные дни (в Европе
- ред.), в этот период мы вне контракта долгосрочного поставляли дополнительные объемы газа, обеспечивая суточное потребление. И Россия
всегда на это шла", - сказал он.
Новак
напомнил, что для этого приходилось обеспечивать дополнительные мощности, которые в конкретный момент времени должны были обеспечить дополнительное поступление газа.
"Да, это экономически, возможно, это было не совсем выгодно, и мы понимаем, что эти мощности в основное время простаивают, но тем не менее они обеспечивают возможность в нужный момент дать дополнительный объем прохождения осенне-зимнего периода", - пояснил он.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.