Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу, заявил Новак - РИА Новости, 15.10.2025
10:28 15.10.2025 (обновлено: 13:43 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/novak-2048328002.html
Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу, заявил Новак
2025-10-15T10:28:00+03:00
2025-10-15T13:43:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg
https://ria.ru/20251015/novak-2048327461.html
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу для закрытия ее потребностей в осенне-зимний период, даже если это было невыгодно экономически, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.
«
"Когда были холодные дни (в Европе - ред.), в этот период мы вне контракта долгосрочного поставляли дополнительные объемы газа, обеспечивая суточное потребление. И Россия всегда на это шла", - сказал он.
Новак напомнил, что для этого приходилось обеспечивать дополнительные мощности, которые в конкретный момент времени должны были обеспечить дополнительное поступление газа.
"Да, это экономически, возможно, это было не совсем выгодно, и мы понимаем, что эти мощности в основное время простаивают, но тем не менее они обеспечивают возможность в нужный момент дать дополнительный объем прохождения осенне-зимнего периода", - пояснил он.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Поставки российского газа в Европу сократились вдвое, заявил Новак
