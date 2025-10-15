Рейтинг@Mail.ru
Поставки российского газа в Европу сократились вдвое, заявил Новак - РИА Новости, 15.10.2025
10:24 15.10.2025 (обновлено: 13:43 15.10.2025)
Поставки российского газа в Европу сократились вдвое, заявил Новак
Поставки российского газа в Европу сократились вдвое, заявил Новак

Новак: поставки газа в Европу сократились вдвое, но Россия занимает 19% рынка ЕС

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, окт - РИА Новости. Поставки газа в Европу из России сократились вдвое, при этом РФ занимает около 19% рынка Евросоюза, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе Российской энергетической недели.
"На сегодняшний день у нас фактически стало меньше поступать газа. Если раньше в энергобалансе Европы российский газ занимал примерно 44%, сегодня в рамках общего импорта примерно 19% остается. То есть в два раза уменьшилось. Тем не менее, поставки российского газа осуществляются", - сказал Новак.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу, заявил Новак
ЕвропаРоссияЕвросоюзЭкономикаАлександр НовакРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
