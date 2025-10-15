Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о трансформации глобального энергетического рынка - РИА Новости, 15.10.2025
09:56 15.10.2025
Новак рассказал о трансформации глобального энергетического рынка
Новак рассказал о трансформации глобального энергетического рынка
Рост геополитической напряженности, санкции и торговые войны дают мощный толчок для трансформации глобального энергетического рынка, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 15.10.2025
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак рассказал о трансформации глобального энергетического рынка

Новак: геополитическая напряженность влияет на глобальный энергетический рынок

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Рост геополитической напряженности, санкции и торговые войны дают мощный толчок для трансформации глобального энергетического рынка, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН).
"Важно отметить, мы все это видим: рост геополитической напряженности, санкционное давление, торговые войны - все это повышает риски энергетического обеспечения, в дополнение к тому, что я сказал с точки зрения инвестиций, это является мощным таким толчком к трансформации глобального энергетического рынка", - сказал Новак.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
