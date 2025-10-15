https://ria.ru/20251015/novak-2048316169.html
Новак оценил потенциал России для наращивания добычи нефти
У России есть потенциал для дальнейшего наращивания добычи нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели РИА Новости, 15.10.2025
