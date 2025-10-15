Рейтинг@Mail.ru
Новак оценил потенциал России для наращивания добычи нефти - РИА Новости, 15.10.2025
09:31 15.10.2025 (обновлено: 11:31 15.10.2025)
Новак оценил потенциал России для наращивания добычи нефти
Новак оценил потенциал России для наращивания добычи нефти
У России есть потенциал для дальнейшего наращивания добычи нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели РИА Новости, 15.10.2025
александр новак
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. У России есть потенциал для дальнейшего наращивания добычи нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).
"Да, у России есть потенциал. Цифры называть не будем", - ответил он на вопрос о том, сможет ли Россия дальше наращивать добычу.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Бессент вновь призвал ЕС увеличить давление на закупщиков российской нефти
14 октября, 22:27
