Новак оценил ситуацию с ценами на нефть - РИА Новости, 15.10.2025
09:22 15.10.2025
Новак оценил ситуацию с ценами на нефть
Текущие мировые цены на нефть отражают существующий баланс спроса и предложения на рынке, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T09:22:00+03:00
2025-10-15T09:22:00+03:00
экономика
россия
александр новак
россия
2025
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Текущие мировые цены на нефть отражают существующий баланс спроса и предложения на рынке, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
"Текущая цена отражает существующий баланс", - сказал он, комментируя мировые цены на нефть.
