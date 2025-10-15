Рейтинг@Mail.ru
Норвегия хочет выделить Украине в 2026 году 8,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.10.2025
14:00 15.10.2025
Норвегия хочет выделить Украине в 2026 году 8,5 миллиарда долларов
Норвегия хочет выделить Украине в 2026 году 8,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 15.10.2025
Норвегия хочет выделить Украине в 2026 году 8,5 миллиарда долларов
Власти Норвегии хотят выделить Украине в 2026 году почти 8,5 миллиарда долларов, из них 6,9 миллиарда долларов в рамках военной помощи, сообщает норвежское... РИА Новости, 15.10.2025
в мире
украина
россия
норвегия
сергей лавров
нато
в мире, украина, россия, норвегия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Норвегия, Сергей Лавров, НАТО
Норвегия хочет выделить Украине в 2026 году 8,5 миллиарда долларов

Правительство Норвегии намерено выделить Украине 8,5 миллиарда долларов

© РИА Новости / Александр Вильф
Норвежский флаг
Норвежский флаг - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Норвежский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Власти Норвегии хотят выделить Украине в 2026 году почти 8,5 миллиарда долларов, из них 6,9 миллиарда долларов в рамках военной помощи, сообщает норвежское правительство.
"Норвежское правительство предлагает сохранить в 2026 году рекордно высокий объем поддержки Украины в размере 85 миллиардов норвежских крон (8,4 миллиарда долларов - ред.). Пятнадцать миллиардов (1,4 миллиарда долларов - ред.) будут предоставлены в качестве гражданской помощи и 70 миллиардов (6,9 миллиарда долларов - ред.) - в качестве военной помощи", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства страны.
Кроме того, Осло планирует выделить еще 2 миллиарда крон, или почти 200 миллионов долларов на новый совместный пакет военной помощи Украине от стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Украинский постпред признал тактику России блестящей
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
