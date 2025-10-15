Норвегия хочет выделить Украине в 2026 году 8,5 миллиарда долларов

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Власти Норвегии хотят выделить Украине в 2026 году почти 8,5 миллиарда долларов, из них 6,9 миллиарда долларов в рамках военной помощи, сообщает норвежское правительство.
"Норвежское правительство предлагает сохранить в 2026 году рекордно высокий объем поддержки Украины в размере 85 миллиардов норвежских крон (8,4 миллиарда долларов - ред.). Пятнадцать миллиардов (1,4 миллиарда долларов - ред.) будут предоставлены в качестве гражданской помощи и 70 миллиардов (6,9 миллиарда долларов - ред.) - в качестве военной помощи", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.