Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября - РИА Новости, 15.10.2025
03:33 15.10.2025
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября
россия
россия
россия
Россия
CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россияне будут работать шесть дней в последнюю неделю октября - начале ноября из-за переноса выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, напомнили РИА Новости в пресс-службе hh.ru
“Последняя (рабочая - ред.) неделя октября для россиян будет шестидневной. Такой график связан с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября”, - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что после рабочей субботы последуют длинные трехдневные выходные, приуроченные ко Дню народного единства. Они продлятся со 2 по 4 ноября.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Россиянам рассказали, будут ли в следующем году шестидневные рабочие недели
18 июля, 02:52
 
