Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россияне будут работать шесть дней в последнюю неделю октября - начале ноября из-за переноса выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, напомнили РИА Новости в пресс-службе hh.ru

“Последняя (рабочая - ред.) неделя октября для россиян будет шестидневной. Такой график связан с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября”, - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что после рабочей субботы последуют длинные трехдневные выходные, приуроченные ко Дню народного единства. Они продлятся со 2 по 4 ноября.