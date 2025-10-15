https://ria.ru/20251015/nedelya-2048293255.html
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября - РИА Новости, 15.10.2025
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября
Россияне будут работать шесть дней в последнюю неделю октября - начале ноября из-за переноса выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября,... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T03:33:00+03:00
2025-10-15T03:33:00+03:00
2025-10-15T03:33:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2c793e9a1c941a10c4122eac5569e8c9.jpg
https://ria.ru/20250718/nedeli-2029832243.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_27ca7de03d5acfc8a78e72898b76970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября
Россиянам в конце октября придется работать шесть дней подряд
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россияне будут работать шесть дней в последнюю неделю октября - начале ноября из-за переноса выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, напомнили РИА Новости в пресс-службе hh.ru
“Последняя (рабочая - ред.) неделя октября для россиян будет шестидневной. Такой график связан с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября”, - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что после рабочей субботы последуют длинные трехдневные выходные, приуроченные ко Дню народного единства. Они продлятся со 2 по 4 ноября.
День народного единства ежегодно отмечается в России
4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.