Рейтинг@Mail.ru
Челябинские ученые нашли ключ к созданию "иных" процессоров - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/nauka-2048132844.html
Челябинские ученые нашли ключ к созданию "иных" процессоров
Челябинские ученые нашли ключ к созданию "иных" процессоров - РИА Новости, 15.10.2025
Челябинские ученые нашли ключ к созданию "иных" процессоров
Повысить производительность компьютеров за счет создания микросхем, использующих квантовые свойства электронов, может разработка нового сплава, предложенная... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T09:00:00+03:00
2025-10-15T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
челябинский государственный университет
челябинск
россия
электроника
российские инновации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048137582_0:16:3584:2032_1920x0_80_0_0_5a80f0cc89c67a98674dc89908b2fb84.jpg
https://ria.ru/20250703/nauka-2026727772.html
https://ria.ru/20240524/nauka-1947863940.html
https://ria.ru/20250916/nauka-2041513042.html
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048137582_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_11ffdea427ca23143202f24cf2f77f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, челябинский государственный университет, челябинск, россия, электроника, российские инновации, технологическое лидерство, металл
Наука, Наука, Университетская наука, Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия, электроника, Российские инновации, Технологическое лидерство, Металл

Челябинские ученые нашли ключ к созданию "иных" процессоров

© Getty Images / Westend61Процессор будущего
Процессор будущего - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Getty Images / Westend61
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Повысить производительность компьютеров за счет создания микросхем, использующих квантовые свойства электронов, может разработка нового сплава, предложенная учеными ЧелГУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Magnetism and Magnetic Materials.
Современные компьютеры приближаются к пределу своих возможностей, считают исследователи Челябинского государственного университета (ЧелГУ). Вычислительной технике уже тяжело даются задачи, с которыми справляется человеческий мозг: мгновенное распознавание лиц, понимание сложной речи или прогнозирование непредсказуемых событий. Требуются принципиально новые решения.
Гибкая электроника - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Российские ученые создали новый материал для гибкой электроники
3 июля, 08:01
«
"Одним из наиболее перспективных направлений, способных решить эту проблему, считается спинтроника. В отличие от традиционной электроники, где основой является заряд электрона, в устройствах спинтроники ключевую роль играет спин — врожденное квантовое свойство электрона, определяющее его магнитные свойства", — сообщила доцент кафедры радиофизики и электроники ЧелГУ Оксана Павлухина.
По ее словам, если представить традиционный компьютер как систему водопроводных труб, где информация — это поток воды (электрический заряд), то спинтроника работает с "вращением" каждой отдельной молекулы воды (спином электрона). Использование такого подхода позволяет создавать вычислительные устройства, которые работают значительно быстрее и при этом потребляют меньше энергии.
Однако ключевым требованием для создания таких устройств является использование специальных материалов с высоким уровнем спиновой поляризации. Этот показатель определяет, сколько электронов в материале ориентированы в одном направлении, что напрямую влияет на эффективность и стабильность работы потенциального прибора, объяснили исследователи.
Квантовая запутанность - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Ученые обнаружили новое явление для квантовых технологий
24 мая 2024, 09:00
В поиске таких материалов специалисты вуза сосредоточились на перспективном классе соединений — сплавах Гейслера, известных своими особыми магнитными свойствами. Они выбрали трехкомпонентные сплавы Гейслера с низкими значениями спиновой поляризации, не имеющие перспектив применения в спинтронике, и изучили возможность создания на их основе четырехкомпонентных сплавов с улучшенными свойствами.
С помощью теории функционала плотности ученым удалось получить новые сплавы с высокими значениями спиновой поляризации. "Наши расчеты показали, что сплав, где частично смешаны галлий и мышьяк, проявляет устойчивое полуметаллическое поведение со стопроцентной спиновой поляризацией", — прокомментировала Павлухина.
Создание микроэлектроники - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Ученые приблизились к созданию космической электроники нового поколения
16 сентября, 09:00
Это фундаментальное исследование позволяет понять, как целенаправленно менять состав сплавов для придания им необходимых свойств. В дальнейшем ученые планируют продолжать поиск сплавов, перспективных для конструирования устройств спинтроники.
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания №075-00186-25-00.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаЧелябинский государственный университетЧелябинскРоссияэлектроникаРоссийские инновацииТехнологическое лидерствоМеталл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала