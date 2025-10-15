Рейтинг@Mail.ru
На Западе высмеяли заявление генсека НАТО о помощи Киеву
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 15.10.2025
На Западе высмеяли заявление генсека НАТО о помощи Киеву
Журналист Чей Боуз в ироничной форме отметил абсурдность обещаний генерального секретаря НАТО Марка Рютте по военной помощи Украине.
На Западе высмеяли заявление генсека НАТО о помощи Киеву

Американский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в ироничной форме отметил абсурдность обещаний генерального секретаря НАТО Марка Рютте по военной помощи Украине. Свое мнение он опубликовал в соцсети X.
Рютте заявил, что "НАТО увеличит инвестиции в оборону, усилит оборонное производство и усилит поддержку Украины".
Флаги России и ЕС
"Последует ответ". В Европе отметили важную деталь в планах против России
Вчера, 21:55
"Позвольте мне перевести. "Мы (НАТО — прим.ред.) тратим миллиарды ваших налогов на продолжение конфликта, в котором невозможно победить (мы помогли его начать) в крайне коррумпированной стране, которая не входит ни в НАТО, ни в ЕС", — написал Боуз.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал высказывания политиков из стран НАТО
Вчера, 18:30
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Чей Боуз, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
 
 
