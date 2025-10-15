МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс постоянно устраивает провокации и пытается подтолкнуть Россию к радикальным мерам, выразил мнение журналист Томас Фази на странице в соцсети X.
По мнению журналиста, альянс намеренно пытается спровоцировать Россию на крайние меры, "как это было на Украине".
Ранее бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес пригрозил ударами по Севастополю и Калининграду, если Россия нападет на Польшу. В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политики стран НАТО "активно хорохорятся".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
