"Как на Украине". На Западе высказались об угрозе конфликта с Россией - РИА Новости, 15.10.2025
19:24 15.10.2025
"Как на Украине". На Западе высказались об угрозе конфликта с Россией
"Как на Украине". На Западе высказались об угрозе конфликта с Россией
Североатлантический альянс постоянно устраивает провокации и пытается подтолкнуть Россию к радикальным мерам, выразил мнение журналист Томас Фази на странице в... РИА Новости, 15.10.2025
в мире
россия
польша
европа
сергей лавров
бен ходжес
нато
в мире, россия, польша, европа, сергей лавров, бен ходжес, нато
"Как на Украине". На Западе высказались об угрозе конфликта с Россией

Фази: НАТО не перестает угрожать России и провоцировать ее

Американские военнослужащие стреляют из артиллерийского орудия
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военнослужащие стреляют из артиллерийского орудия. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс постоянно устраивает провокации и пытается подтолкнуть Россию к радикальным мерам, выразил мнение журналист Томас Фази на странице в соцсети X.
"Совершенно безумные разговоры (о "российской угрозе" — прим.ред.), учитывая, что у России нет никаких причин нападать на Польшу или любую другую европейскую страну. Только одна сторона обостряет ситуацию и постоянно угрожает другой — это НАТО", — считает Фази.
Солдаты российской армии - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Только не мы". В США сделали заявление о войне с Россией
Вчера, 15:25
По мнению журналиста, альянс намеренно пытается спровоцировать Россию на крайние меры, "как это было на Украине".
Ранее бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес пригрозил ударами по Севастополю и Калининграду, если Россия нападет на Польшу. В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политики стран НАТО "активно хорохорятся".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Журналист поймал Рютте на лжи о России
Вчера, 01:09
 
В миреРоссияПольшаЕвропаСергей ЛавровБен ХоджесНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
