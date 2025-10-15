https://ria.ru/20251015/nato-2048420222.html
НАТО не будет сбивать военные самолеты, не несущие угрозы, заявил Рютте
НАТО не будет сбивать военные самолеты в своем воздушном пространстве, если они не представляют прямой угрозы, заявил генсек Марк Рютте по итогам заседания глав РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:02:00+03:00
в мире
брюссель
марк рютте
нато
брюссель
