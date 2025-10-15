Рейтинг@Mail.ru
НАТО не будет сбивать военные самолеты, не несущие угрозы, заявил Рютте - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/nato-2048420222.html
НАТО не будет сбивать военные самолеты, не несущие угрозы, заявил Рютте
НАТО не будет сбивать военные самолеты, не несущие угрозы, заявил Рютте - РИА Новости, 15.10.2025
НАТО не будет сбивать военные самолеты, не несущие угрозы, заявил Рютте
НАТО не будет сбивать военные самолеты в своем воздушном пространстве, если они не представляют прямой угрозы, заявил генсек Марк Рютте по итогам заседания глав РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:02:00+03:00
2025-10-15T16:02:00+03:00
в мире
брюссель
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036232224_0:79:3062:1801_1920x0_80_0_0_fb2783b9488189b925fdf2d6cc4b3d80.jpg
https://ria.ru/20251014/nato-2048283574.html
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036232224_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_04d48d8d9575335d3de8e600fcd55f76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, марк рютте, нато
В мире, Брюссель, Марк Рютте, НАТО
НАТО не будет сбивать военные самолеты, не несущие угрозы, заявил Рютте

Рютте: НАТО не будет сбивать не несущие прямой угрозы военные самолеты

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. НАТО не будет сбивать военные самолеты в своем воздушном пространстве, если они не представляют прямой угрозы, заявил генсек Марк Рютте по итогам заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе.
"Мы не собираемся сбивать самолеты в воздушном пространстве НАТО, если это не представляет угрозы", - сказал он.
Рютте заверил, что в противном случае военные альянса "обладают всеми необходимыми полномочиями для принятия решений, чтобы самолет больше не представляет угрозы".
"Вы понимаете, что я имею в виду", - добавил он.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
НАТО обсуждает возможность сбивать российские истребители, пишет Telegraph
14 октября, 23:53
 
В миреБрюссельМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала