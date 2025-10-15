Рейтинг@Mail.ru
15:29 15.10.2025
Белоусов: НАТО активизировала разведработу у границ России и Белоруссии
Белоусов: НАТО активизировала разведработу у границ России и Белоруссии
безопасность
россия
белоруссия
андрей белоусов
нато
в мире
безопасность, россия, белоруссия, андрей белоусов, нато, в мире
Безопасность, Россия, Белоруссия, Андрей Белоусов, НАТО, В мире
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. НАТО активизировала учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии, на последних учениях были задействованы около 60 тысяч военнослужащих, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совместной коллегии с оборонным ведомством Белоруссии.
"Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран. Общая численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге альянса учениях составила около 60 тысяч военнослужащих", – сказал Белоусов.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"В незащищенных районах". FT раскрыла, что НАТО готовит у границы с Россией
Заголовок открываемого материала