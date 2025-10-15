https://ria.ru/20251015/nato-2048412258.html
Белоусов: НАТО активизировала разведработу у границ России и Белоруссии
Белоусов: НАТО активизировала разведработу у границ России и Белоруссии - РИА Новости, 15.10.2025
Белоусов: НАТО активизировала разведработу у границ России и Белоруссии
НАТО активизировала учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии, на последних учениях были задействованы около 60 тысяч... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:29:00+03:00
2025-10-15T15:29:00+03:00
2025-10-15T15:29:00+03:00
безопасность
россия
белоруссия
андрей белоусов
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006216931_0:0:2655:1494_1920x0_80_0_0_26f8ab52d432a6469bc0752c222b1ebb.jpg
https://ria.ru/20251009/nato-2047212864.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006216931_224:0:2655:1823_1920x0_80_0_0_74363cd4abbdf1be6ea40598cfcac067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белоруссия, андрей белоусов, нато, в мире
Безопасность, Россия, Белоруссия, Андрей Белоусов, НАТО, В мире
Белоусов: НАТО активизировала разведработу у границ России и Белоруссии
Белоусов: НАТО поддерживает военное присутствие у границ России и Белоруссии