Глава Пентагона озвучил ожидания США по помощи Украине от НАТО

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. США ожидают, что страны НАТО будут выделять больше средств и закупать больше оружия для Украины, в том числе в рамках инициативы PURL, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Хегсет: США ждут, что НАТО будет закупать больше оружия для Украины
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. США ожидают, что страны НАТО будут выделять больше средств и закупать больше оружия для Украины, в том числе в рамках инициативы PURL, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Наши ожидания сегодня заключаются в том, что больше стран будут выделять даже больше (средств), что они будут покупать даже больше для предоставления Украине", — сказал Хегсет перед началом заседания глав минобороны стран НАТО.
Он отметил, что необходимо достижение мирного завершения конфликта на Украине
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонительное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.