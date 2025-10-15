Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона озвучил ожидания США по помощи Украине от НАТО
10:03 15.10.2025 (обновлено: 17:22 15.10.2025)
Глава Пентагона озвучил ожидания США по помощи Украине от НАТО
Глава Пентагона озвучил ожидания США по помощи Украине от НАТО
США ожидают, что страны НАТО будут выделять больше средств и закупать больше оружия для Украины, в том числе в рамках инициативы PURL, заявил глава Пентагона... РИА Новости, 15.10.2025
Глава Пентагона озвучил ожидания США по помощи Украине от НАТО

Глава Пентагона Пит Хегсет и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. США ожидают, что страны НАТО будут выделять больше средств и закупать больше оружия для Украины, в том числе в рамках инициативы PURL, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«

"Наши ожидания сегодня заключаются в том, что больше стран будут выделять даже больше (средств), что они будут покупать даже больше для предоставления Украине", — сказал Хегсет перед началом заседания глав минобороны стран НАТО.

Он отметил, что необходимо достижение мирного завершения конфликта на Украине.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонительное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Пушков прокомментировал возможную передачу США ракет Tomahawk Украине
14 октября, 15:22
