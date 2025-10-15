https://ria.ru/20251015/nato-2048315474.html
Генсек НАТО ответил на вопрос о поставках Киеву ракет большей дальности
Генсек НАТО ответил на вопрос о поставках Киеву ракет большей дальности - РИА Новости, 15.10.2025
Генсек НАТО ответил на вопрос о поставках Киеву ракет большей дальности
Главы минобороны стран НАТО не будут обсуждать на заседании в среду поставки Киеву наступательных ракет большой дальности, сообщил перед началом встречи генсек... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T09:28:00+03:00
2025-10-15T09:28:00+03:00
2025-10-15T09:28:00+03:00
в мире
украина
киев
марк рютте
нато
украина
киев
2025
Генсек НАТО ответил на вопрос о поставках Киеву ракет большей дальности
Рютте: НАТО не планирует в среду обсуждать поставки Киеву наступательных ракет