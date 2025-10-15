Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 15.10.2025
НАТО может объявить о новых военных поставках Украине
НАТО может объявить о новых военных поставках Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает новые объявления стран альянса о помощи Украине, включая ПВО, по итогам заседания глав минобороны. РИА Новости, 15.10.2025
Максим Зубков
БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает новые объявления стран альянса о помощи Украине, включая ПВО, по итогам заседания глав минобороны.
"Мы будем обсуждать новую инициативу, которая была запущена в августе по закупке американского летального и нелетального оружия Европой для помощи Украине. Мы уже имеем обязательства на 2 миллиарда евро, ожидаю сегодня новые объявления, включая все, что касается ПВО", - сказал он перед началом заседания.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Рютте вспомнил советский анекдот на заседании НАТО
14 октября, 15:45
 
