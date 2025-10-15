https://ria.ru/20251015/nato-2048313478.html
НАТО может объявить о новых военных поставках Украине
НАТО может объявить о новых военных поставках Украине - РИА Новости, 15.10.2025
НАТО может объявить о новых военных поставках Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает новые объявления стран альянса о помощи Украине, включая ПВО, по итогам заседания глав минобороны. РИА Новости, 15.10.2025
НАТО может объявить о новых военных поставках Украине
Рютте не исключил объявление странами НАТО новых военных поставок Украине