В Москве задержали мужчину, спрятавшего наркотики в коробке Raffaello
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в Москве наркодилера, спрятавшего свой товар в коробке с конфетами, фигурант заключен под стражу, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"Сотрудниками патрульно-постовой службы и уголовного розыска ОМВД России
по Басманному району Москвы
задержан 19-летний житель Первоуральска
, который пытался наладить поставки наркотиков под видом конфет", - рассказали в канале ведомства в Max.
В МВД отметили, что бдительному курьеру показалась подозрительной коробка, которую ему передали для доставки. Внутри среди кондитерских изделий он нашёл пакет с мефедроном и вызвал полицию.
На видео, опубликованном в Max, пакет с наркотиком был приклеен к внутренней стороне коробки с конфетами Raffaello.
«
"При обыске в съёмной квартире подозреваемого изъято: около 48 граммов кокаина, свыше 420 граммов мефедрона (это особо крупный размер!), электронные весы, вакууматор и упаковка — полный дилерский арсенал", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что фигурант взят под стражу. Ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.