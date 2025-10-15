Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Москве задержали мужчину, спрятавшего наркотики в коробке Raffaello

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в Москве наркодилера, спрятавшего свой товар в коробке с конфетами, фигурант заключен под стражу, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

« "Сотрудниками патрульно-постовой службы и уголовного розыска О МВД России по Басманному району Москвы задержан 19-летний житель Первоуральска , который пытался наладить поставки наркотиков под видом конфет", - рассказали в канале ведомства в Max.

В МВД отметили, что бдительному курьеру показалась подозрительной коробка, которую ему передали для доставки. Внутри среди кондитерских изделий он нашёл пакет с мефедроном и вызвал полицию.

На видео, опубликованном в Max, пакет с наркотиком был приклеен к внутренней стороне коробки с конфетами Raffaello.

« "При обыске в съёмной квартире подозреваемого изъято: около 48 граммов кокаина, свыше 420 граммов мефедрона (это особо крупный размер!), электронные весы, вакууматор и упаковка — полный дилерский арсенал", - говорится в сообщении.