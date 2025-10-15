Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину, спрятавшего наркотики в коробке Raffaello - РИА Новости, 15.10.2025
20:23 15.10.2025
В Москве задержали мужчину, спрятавшего наркотики в коробке Raffaello
В Москве задержали мужчину, спрятавшего наркотики в коробке Raffaello - РИА Новости, 15.10.2025
В Москве задержали мужчину, спрятавшего наркотики в коробке Raffaello
Полицейские задержали в Москве наркодилера, спрятавшего свой товар в коробке с конфетами, фигурант заключен под стражу, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 15.10.2025
происшествия
москва
первоуральск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
Следственные действия по делу о 19-летнем наркодилере
В Москве задержали 19-летнего наркодилера, спрятавшего товар в коробке с рафаэлками, сообщили в полиции
происшествия, москва, первоуральск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Первоуральск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали мужчину, спрятавшего наркотики в коробке Raffaello

В Москве задержали наркодилера, спрятавшего наркотики в коробке с конфетами

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в Москве наркодилера, спрятавшего свой товар в коробке с конфетами, фигурант заключен под стражу, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"Сотрудниками патрульно-постовой службы и уголовного розыска ОМВД России по Басманному району Москвы задержан 19-летний житель Первоуральска, который пытался наладить поставки наркотиков под видом конфет", - рассказали в канале ведомства в Max.
В МВД отметили, что бдительному курьеру показалась подозрительной коробка, которую ему передали для доставки. Внутри среди кондитерских изделий он нашёл пакет с мефедроном и вызвал полицию.
На видео, опубликованном в Max, пакет с наркотиком был приклеен к внутренней стороне коробки с конфетами Raffaello.
«
"При обыске в съёмной квартире подозреваемого изъято: около 48 граммов кокаина, свыше 420 граммов мефедрона (это особо крупный размер!), электронные весы, вакууматор и упаковка — полный дилерский арсенал", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что фигурант взят под стражу. Ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.
ПроисшествияМоскваПервоуральскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
