Набиуллина выступит в Госдуме с докладом о денежно-кредитной политике
Госдума 30 октября заслушает доклад главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о единой денежно-кредитной политике, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.10.2025
