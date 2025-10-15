Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина выступит в Госдуме с докладом о денежно-кредитной политике - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/nabiullina-2048398274.html
Набиуллина выступит в Госдуме с докладом о денежно-кредитной политике
Набиуллина выступит в Госдуме с докладом о денежно-кредитной политике - РИА Новости, 15.10.2025
Набиуллина выступит в Госдуме с докладом о денежно-кредитной политике
Госдума 30 октября заслушает доклад главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о единой денежно-кредитной политике, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T14:46:00+03:00
2025-10-15T14:46:00+03:00
экономика
вячеслав володин
эльвира набиуллина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980105335_0:219:2596:1679_1920x0_80_0_0_fd842a2efaf8ab3c3146f1fda63d6fd5.jpg
https://ria.ru/20251015/siluanov-2048380383.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980105335_137:0:2596:1844_1920x0_80_0_0_c836a0ded35b1bdf557a3f0388fa2fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина выступит в Госдуме с докладом о денежно-кредитной политике

В Госдуме 30 октября заслушают доклад Набиуллиной о денежно-кредитной политике

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума 30 октября заслушает доклад главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о единой денежно-кредитной политике, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«
"30 октября будем заслушивать единую денежную-кредитную политику. С докладом выступит председатель Центрального банка", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Силуанов назвал причину укрепления рубля
Вчера, 13:50
 
ЭкономикаВячеслав ВолодинЭльвира НабиуллинаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала