МИД рассказал о поисках гражданки Белоруссии в Мьянме
21:34 15.10.2025
МИД рассказал о поисках гражданки Белоруссии в Мьянме
Гражданка Белоруссии улетела в Мьянму и перестала выходить на связь, к ее поиску подключены силовые структуры и дипломаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.10.2025
в мире
белоруссия
мьянма
янгон (город)
белоруссия
мьянма
янгон (город)
в мире, белоруссия, мьянма, янгон (город)
В мире, Белоруссия, Мьянма, Янгон (город)
МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Гражданка Белоруссии улетела в Мьянму и перестала выходить на связь, к ее поиску подключены силовые структуры и дипломаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского МИД.
"В настоящее время посольством Беларуси во Вьетнаме ведется работа по розыску гражданки Республики Беларусь, связь с которой, по словам ее матери, была утрачена 4 октября", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что достоверно установлено, что она вылетела в Янгон (Мьянма) из Бангкока (Таиланд) 20 сентября 2025 года.
"К мероприятиям подключены внешнеполитические и силовые ведомства двух стран, аппараты почетных консульств Беларуси в Янгоне и Бангкоке", - добавили в пресс-службе.
Самолет - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Россиянина освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме
21 мая, 22:12
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала