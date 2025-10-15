https://ria.ru/20251015/myanma-2048492298.html
МИД рассказал о поисках гражданки Белоруссии в Мьянме
МИД рассказал о поисках гражданки Белоруссии в Мьянме - РИА Новости, 15.10.2025
МИД рассказал о поисках гражданки Белоруссии в Мьянме
Гражданка Белоруссии улетела в Мьянму и перестала выходить на связь, к ее поиску подключены силовые структуры и дипломаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.10.2025
МИД рассказал о поисках гражданки Белоруссии в Мьянме
МИД подтвердил пропажу гражданки Белоруссии в Мьянме