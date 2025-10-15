Рейтинг@Mail.ru
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году
15:47 15.10.2025
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году - РИА Новости, 15.10.2025
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году
Уровень государственного долга России в текущем году будет минимальным среди всех государств, относимых к “Большой двадцатке” (G20), следует из опубликованного... РИА Новости, 15.10.2025
россия
сша
франция
большая двадцатка
мвф
экономика
россия, сша, франция, большая двадцатка, мвф, экономика
Россия, США, Франция, Большая двадцатка, МВФ, Экономика
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году

МВФ считает, что госдолг России в 2025 году будет минимальным среди стран G20

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Уровень государственного долга России в текущем году будет минимальным среди всех государств, относимых к “Большой двадцатке” (G20), следует из опубликованного в среду доклада Международного валютного фонда (МВФ).
По расчетам организации, общий размер государственного долга России по итогам текущего года составит 23,1% ВВП.
Среднее значение показателя для стран G20 с развивающимися экономиками в этом году достигнет значения 78,7% ВВП. Для государств с развитыми экономиками, входящих в объединение, уровень госдолга будет еще выше и достигнет отметки 120,8% ВВП.
Уровень госдолга России оценивается МВФ как самый низкий по сравнению с каждым из государств-членов “двадцатки”. Для сравнения, в США показатель в 2025 году достигнет 125% ВВП, во Франции - 116,5%, в Японии - 229,6%, в Бразилии - 91,4%, а в Китае - 96,3%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Мишустин рассказал о росте российского ВВП
14 октября, 15:45
 
РоссияСШАФранцияБольшая двадцаткаМВФЭкономика
 
 
