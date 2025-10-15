https://ria.ru/20251015/mvf-2048416397.html
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году
Уровень государственного долга России в текущем году будет минимальным среди всех государств, относимых к “Большой двадцатке” (G20), следует из опубликованного... РИА Новости, 15.10.2025
Россия, США, Франция, Большая двадцатка, МВФ, Экономика
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году
МВФ считает, что госдолг России в 2025 году будет минимальным среди стран G20