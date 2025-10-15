https://ria.ru/20251015/muzhchina-2048491316.html
В Брянской области умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ
В Брянской области умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ
2025-10-15T21:26:00+03:00
2025-10-15T21:26:00+03:00
2025-10-15T21:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
вооруженные силы украины
украина
верховная рада украины
брянская область
украина
В Брянской области умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ
Мужчина, который был ранен при атаке ВСУ в селе Брахлов Брянской области, умер