МСП получат более 15 млрд рублей на проекты в сфере культурного наследия - РИА Новости, 15.10.2025
08:59 15.10.2025 (обновлено: 09:05 15.10.2025)
МСП получат более 15 млрд рублей на проекты в сфере культурного наследия
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. До конца 2026 года малый и средний бизнес может привлечь более 15 миллиардов рублей льготного кредитного финансирования под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП в рамках программы по сохранению объектов культурного наследия (ОКН), оператором которой является "Дом.РФ", сообщает пресс-служба Корпорации.

"По поручению президента объединяем ресурсы и инструменты двух институтов развития. Это окажет мультипликативный эффект и обеспечит предпринимателям необходимое финансовое плечо для реализации проектов не просто по восстановлению объектов культурного наследия, но и их включению в контур современной жизни. Это позволит повысить туристическую привлекательность регионов России, а вовлечение в этот процесс малого и среднего бизнеса обеспечит рост инвестиционной активности и создание новых рабочих мест", – сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития.

Он добавил, что специальные лимиты "зонтичных" поручительств Корпорации МСП на сумму 7,8 миллиарда рублей для реализации программы уже доведены до банков. Это дает возможность предпринимателям уже сейчас привлекать необходимое финансирование на льготных условиях, а банкам гарантирует исполнение обязательств по таким кредитам, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.

"Зонтичные" поручительства на сумму 7,8 миллиарда рублей позволят малому и среднему бизнесу привлечь в банках-партнерах более 15 миллиардов рублей льготного финансирования, так как покрывают до 50% от суммы кредита. Спецлимиты "зонтичных" поручительств для реализации программы доступны в "Банке Дом.РФ", Сбере и Банке ВТБ.

"Объединение ресурсов двух институтов развития позволит предпринимателям привлечь необходимое финансирование с пониженной ставкой под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Этот механизм действует с 2021 года и доказал свою эффективность. Более 90 тысяч компаний из разных отраслей уже привлекли более 1,1 триллиона рублей. Причем у предпринимателей, получивших кредит с такой господдержкой, в 2-3 раза быстрее растут доход и занятость. До конца 2030 года малый и средний бизнес суммарно сможет получить более 1,3 триллиона рублей заемного финансирования под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Средства на это заложены в соответствующий федеральный проект в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", – отметил министр экономического развития России Максим Решетников, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития.

Президент России Владимир Путин поручил в ходе ПМЭФ-2025 распространить на кредитование инвесторов, восстанавливающих объекты культурного наследия, механизм "зонтичных" поручительств Корпорации МСП.

"Наша общая задача с Корпорацией МСП — вывести работу с культурным наследием на новый уровень. Мы не просто создаем условия для реставрации зданий, а формируем точки роста для территорий. Мы видим большой интерес к программе кредитования. На рассмотрении в "Банке Дом.PФ" уже порядка 200 заявок на получение кредита по льготной ставке, многие из них поступили от малого и среднего бизнеса. Уверены, что каждый отреставрированный объект — это шаг к новому качеству жизни, к созданию в регионах уникальной и комфортной среды, которая наполнена историей, современными смыслами и предпринимательским духом", — прокомментировал генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития.

Сумма одного "зонтичного" поручительства может достигать 1 миллиард рублей при сроке кредита до 10 лет.

"Реализация новой программы позволит создать новые креативные локации и точки притяжения, сохранив при этом культурный код регионов страны. Наши "зонтичные" поручительства покрывают до половины от суммы кредита и позволяют нам взять на себя риски за предпринимателей. Это даст возможность банкам более активно кредитовать МСП по таким проектам, а бизнесу – покрывать недостаточный объем залогов. Для удобства предпринимателей мы предусмотрели бесшовный механизм, когда такое поручительство получается одновременно с кредитом в одном окне банка. При этом для предпринимателя это совершенно бесплатно, комиссию платит банк", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.

Программа, оператором которой является "Дом.РФ", направлена на поддержку инвесторов проектов по восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и адаптации их к современному использованию. Предпринимателям доступны средства по льготной ставке 9% на реставрацию ОКН во всех регионах страны. На цифровой платформе наследие.дом.рф размещена информация о планируемых к реализации и уже реализованных ОКН. На портале уже собрана информация о более чем 1,3 тысячи объектах из 79 регионов, а также каталог подрядчиков, сертифицированных для работы с такими объектами. В рамках программы сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации к 2030 году планируется привести в удовлетворительное состояние не менее 1 тысячи объектов культурного наследия.
 
