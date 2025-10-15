Президент Сирии прибыл в Москву

БЕЙРУТ, 15 окт — РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву, передает сирийское государственное агентство SANA.
"Президент Ахмед аш-Шараа прибыл в Россию с официальным визитом для проведения переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным о двусторонних отношениях между двумя странами, а также о региональных и международных событиях, представляющих взаимный интерес", — говорится в публикации.
По информации пресс-службы Кремля, темами для обсуждения станут текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ситуация на Ближнем Востоке. Возможно, речь пойдет и о российских военных базах в Сирии, добавил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Он уточнил, что сперва президент России примет аш-Шараа в Кремле, затем пройдут переговоры в формате рабочего завтрака. Пресс-коференции по их итогам не планируется.
Власть в Сирии сменилась 2024 году. В конце ноября вооруженные отряды оппозиции начали наступление на позиции армии, заняли второй по значению город Алеппо, а в декабре вошли в Дамаск. Башар Асад сложил полномочия президента и покинул страну. В конце января Ахмеда аш-Шараа объявили главой государства на время переходного периода. Его встреча с Путиным станет первым очным контактом сторон на высшем уровне после смены власти.
