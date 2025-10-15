Рейтинг@Mail.ru
Президент Сирии прибыл в Москву - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 15.10.2025 (обновлено: 14:22 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/moskva-2048379098.html
Президент Сирии прибыл в Москву
Президент Сирии прибыл в Москву - РИА Новости, 15.10.2025
Президент Сирии прибыл в Москву
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву, передает сирийское государственное агентство SANA. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T12:43:00+03:00
2025-10-15T14:22:00+03:00
в мире
россия
сирия
москва
ахмед аш-шараа
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044283811_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_07efb2826cc5ea67d8cc46469641aa89.jpg
https://ria.ru/20251015/damask-2048308092.html
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047168996.html
россия
сирия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044283811_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5467bccf794d2a2eef88c86b17cedd37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сирия, москва, ахмед аш-шараа, владимир путин
В мире, Россия, Сирия, Москва, Ахмед аш-Шараа, Владимир Путин
Президент Сирии прибыл в Москву

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву для переговоров с Путиным

© AP Photo / Andres KudackiПрезидент Сирии Ахмед аш-Шараа
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Andres Kudacki
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 15 окт — РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву, передает сирийское государственное агентство SANA.
"Президент Ахмед аш-Шараа прибыл в Россию с официальным визитом для проведения переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным о двусторонних отношениях между двумя странами, а также о региональных и международных событиях, представляющих взаимный интерес", — говорится в публикации.
Флаг Сирии на улице Дамаска - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Президент Сирии рассказал о развитии отношений с Россией
Вчера, 08:33
По информации пресс-службы Кремля, темами для обсуждения станут текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ситуация на Ближнем Востоке. Возможно, речь пойдет и о российских военных базах в Сирии, добавил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Он уточнил, что сперва президент России примет аш-Шараа в Кремле, затем пройдут переговоры в формате рабочего завтрака. Пресс-коференции по их итогам не планируется.
Власть в Сирии сменилась 2024 году. В конце ноября вооруженные отряды оппозиции начали наступление на позиции армии, заняли второй по значению город Алеппо, а в декабре вошли в Дамаск. Башар Асад сложил полномочия президента и покинул страну. В конце января Ахмеда аш-Шараа объявили главой государства на время переходного периода. Его встреча с Путиным станет первым очным контактом сторон на высшем уровне после смены власти.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Лавров призвал пересмотреть функционал российских сил в Сирии
8 октября, 23:55
 
В миреРоссияСирияМоскваАхмед аш-ШарааВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала