Москва и Дамаск обсуждают присутствие России в Сирии, заявила Захарова - РИА Новости, 15.10.2025
13:22 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/moskva-2048375549.html
Москва и Дамаск обсуждают присутствие России в Сирии, заявила Захарова
Москва и Дамаск обсуждают присутствие России в Сирии, заявила Захарова - РИА Новости, 15.10.2025
Москва и Дамаск обсуждают присутствие России в Сирии, заявила Захарова
Москва и Дамаск обсуждают присутствие России в Сирии и переформатирование российских военных объектов в республике, эти контакты проводятся в закрытом режиме,... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:22:00+03:00
2025-10-15T13:22:00+03:00
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Москва и Дамаск обсуждают присутствие России в Сирии и переформатирование российских военных объектов в республике, эти контакты проводятся в закрытом режиме, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Наша двусторонняя повестка с Сирией охватывает широкий круг вопросов российско-сирийского взаимодействия. Обсуждается и тематика нашего военного присутствия в САР, в том числе в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов. Естественно, такого рода вопросы и контакты проводятся в закрытом режиме", - сказала она.
Захарова отметила, что профильным ведомством является министерство обороны, диалог с сирийской стороной, в том числе по линии военных ведомств двух стран, продолжается.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин и аш-Шараа обсудят российские базы в Сирии
