Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 15.10.2025
07:58 15.10.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных
Дождливая погода прогнозируется вечером в пятницу и на выходных в Москве, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 15.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк Роман Вильфанд
Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Дождливая погода прогнозируется вечером в пятницу и на выходных в Москве, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Поскольку меняется циркуляция воздуха, уже во второй половине дня в пятницу, и особенно в субботу, опять будет дождь, не такой значительный, как прошедший в ночь на понедельник, но, тем не менее, возвращается дождливая погода", - сказал Вильфанд.
Красная площадь - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Погода в России переходит в зимний режим, заявил Вильфанд
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
