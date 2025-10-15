https://ria.ru/20251015/moskva-2048304753.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода, временами дождь и до плюс 6 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.10.2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Облачная погода, временами дождь и до плюс 6 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится ложбиной североатлантического циклона. Сохранится облачная погода. Временами дождь. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4 - плюс 6. Показания барометров будут расти и составят 747 миллиметров ртутного столба", - сказал синоптик.
Он отметил, что в четверг будут небольшие осадки, плюс 6. В пятницу, субботу и воскресенье дожди станут постепенно усиливаться, днем от плюс 6 до плюс 9, что в пределах нормы климата середины осени.
"Сегодня наступил третий подсезон осени - глубокая осень, которая продолжится как минимум до 28 октября", - добавил Тишковец
