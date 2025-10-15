Эксперты рассказали, как мошенники маскируют фишинг под маркетплейсы

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мошенники чаще всего маскируют фишинговые ресурсы под маркетплейсы и инвестплатформы, а также формы входа на сервисы государственных ресурсов и различные сайты для сбора персональных данных россиян, рассказали РИА Новости специалисты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний "Солар".

« "По данным экспертов Solar AURA, большая часть обнаруженных фейковых ресурсов имитировала сайты маркетплейсов, инвестплатформ, формы входа на сервисы государственных ресурсов и различные сайты для сбора персданных россиян, которые затем используют телефонные мошенники для обмана россиян", - сказали в компании.

По данным экспертов, за девять месяцев 2025 года число фишинговых сайтов выросло в 1,5 раза год к году.

Одним из трендов в этом году стало использование доменов, не похожих на адреса порталов копируемых брендов - даже в тех случаях, когда сам фейковый ресурс внешне похож на сайт той или иной компании. "Это может быть связано с ростом активных рассылок фишинговых сайтов через мессенджеры, где потенциальная жертва не видит адресной строки, а значит – нет необходимости создавать домен с упоминанием бренда", - объяснили в компании.

Кроме того, злоумышленники стали использовать нелегальные сервисы, позволяющие автоматически генерировать фальшивые страницы под разные бренды - так называемые "фишинговые комбайны". Это позволяет автоматизировать работу, затруднить обнаружение фишинговых ссылок и снизить финансовые затраты.

"Среди других инструментов хакеров – многократная переадресация пользователя на разные ссылки. Прежде чем попасть на фейковую страницу, потенциальную жертву несколько раз переадресовывают на другие домены, чтобы притупить ее внимание и обеспечить стабильную работу преступной схемы в условиях постоянной блокировки фишинговых ресурсов", - сказали в компании.

Там указали, что цепочка ссылок формируется динамически, исключая уже не действующие домены и автоматически заменяя их новыми

Злоумышленники также анализируют поведение жертвы: в зависимости от ее реакции на информацию они корректируют сценарий беседы прямо в ходе разговора, чтобы увеличить шансы на обман пользователя.