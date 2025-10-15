https://ria.ru/20251015/moshenniki-2048300966.html
СМИ: МВБ США утверждает, что мошенники из КНР получили миллиард долларов
СМИ: МВБ США утверждает, что мошенники из КНР получили миллиард долларов - РИА Новости, 15.10.2025
СМИ: МВБ США утверждает, что мошенники из КНР получили миллиард долларов
Министерство внутренней безопасности США утверждает, что преступные организации, действующие якобы из Китая, заработали более одного миллиарда долларов,... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T06:14:00+03:00
2025-10-15T06:14:00+03:00
2025-10-15T06:14:00+03:00
в мире
китай
министерство внутренней безопасности сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151006/85/1510068507_0:237:4500:2768_1920x0_80_0_0_54812b5aa3cd4d23ae54ef877f3714df.jpg
https://ria.ru/20251007/ssha-2046864550.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151006/85/1510068507_247:0:4254:3005_1920x0_80_0_0_7bbe5f0fce9de952890c3c7cab2496d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, министерство внутренней безопасности сша
В мире, Китай, Министерство внутренней безопасности США
СМИ: МВБ США утверждает, что мошенники из КНР получили миллиард долларов
WSJ: МВБ США утверждает, что мошенники из КНР получили миллиард долларов