06:14 15.10.2025
СМИ: МВБ США утверждает, что мошенники из КНР получили миллиард долларов
в мире
китай
министерство внутренней безопасности сша
в мире, китай, министерство внутренней безопасности сша
В мире, Китай, Министерство внутренней безопасности США
СМИ: МВБ США утверждает, что мошенники из КНР получили миллиард долларов

WSJ: МВБ США утверждает, что мошенники из КНР получили миллиард долларов

Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США утверждает, что преступные организации, действующие якобы из Китая, заработали более одного миллиарда долларов, рассылая американцам ложные сообщения, пишет газета Wall Street Journal.
"По данным министерства внутренней безопасности, преступные организации, действующие из Китая, которые следователи обвиняют в рассылке сообщений о платных дорогах и почтовых отправлениях, использовали их для получения более одного миллиарда долларов за последние три года", - говорится в публикации.
По данным газеты, при помощи подобных ложных сообщений мошенники выманивают у американцев данные кредитных карт, после чего используют их для покупки iPhone, подарочных карт, одежды и косметики.
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В США обвинили Китай в использовании ChatGPT якобы для слежки
7 октября, 15:38
 
В мире, Китай, Министерство внутренней безопасности США
 
 
