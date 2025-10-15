Телефонные мошенники: как защитить свои деньги от кражи по звонку

Звонок от лица сотрудника банка с предложением усилить защиту карты или отменить несанкционированную операцию является одной из самых распространенных схем мошенничества, сообщают эксперты по информационной безопасности банка ПСБ. Преступники, используя методы социальной инженерии и подмену номера, побуждают жертву самостоятельно раскрыть конфиденциальную информацию. По каким однозначным признакам можно идентифицировать такой звонок и почему передача кодов из СМС третьим лицам равносильна передаче своих денег – в материале РИА Новости.

Первый сигнал

Первым предупреждающим знаком должен стать сам номер, с которого поступает звонок. Чаще всего злоумышленники используют мобильные номера, которые легко купить и так же легко бросить. Если вам звонит незнакомый номер, а не короткий официальный номер вашего банка, – это веский повод насторожиться. Крупные финансовые организации звонят со стационарных корпоративных номеров, которые всегда можно проверить в интернете.

Следующий верный признак – плохое качество связи. Так как аферисты часто пользуются дешевыми сервисами, разговор может сопровождаться эхом, помехами, потрескиванием или же на заднем фоне могут быть слышны голоса других людей, будто звонок поступает из переполненного кол-центра.

Чистый и разборчивый канал связи – стандарт для всех официальных учреждений, говорят специалисты ПСБ.

От робота до мошенника

Часто схема обмана начинается с безличного автоматического звонка. В трубке звучит не живой голос, а сообщение от робота. Оно информирует о мнимой подозрительной операции, блокировке счета или другой "неотложной" проблеме. Для решения этих вопросов предлагают нажать определенную клавишу телефона, чтобы соединиться с "сотрудником банка".

Такой фильтр позволяет аферистам сразу отсеять людей, сохраняющих хладнокровие, и выйти на тех, кто поддался панике и готов следовать инструкциям.

После перевода на "специалиста" начинается наиболее опасная часть аферы. Мошенник, представляясь "сотрудником банка", искусственно нагнетает панику и пытается создать иллюзию чрезвычайной ситуации. Он утверждает, что средствам грозит опасность и действовать нужно незамедлительно. Ключевая задача – лишить человека возможности трезво оценить происходящее, запутать и поддерживать состояние стресса.

Прессинг и манипуляции

После согласия на "помощь" клиента соединяют с так называемым "сотрудником службы безопасности". С этого момента начинается тщательно спланированная атака на психику.

Мошенник, используя отработанные методики, создает атмосферу чрезвычайной ситуации и безотлагательности. Может сообщаться, что прямо сейчас злоумышленники пытаются похитить все сбережения, и счет идет на минуты.

Главная задача преступника – запутать человека, не дать опомниться и трезво оценить ситуацию. Для этого используются сложные банковские термины, постоянные переспросы, спешка и общение свысока, вызывающие чувство растерянности и вины. Под таким психологическим прессом, в состоянии стресса и страха, человек теряет бдительность. В результате жертва сама по инструкции мошенника переводит деньги на "безопасный" счет или называет коды из СМС-сообщений от банка, которые тут же используются для хищения денег.

Следует учитывать, что настоящий сотрудник службы безопасности никогда не запрашивает коды подтверждения – они нужны только клиенту для проведения операций.

Осторожно, поддельное приложение

Также часто мошенники предлагают установить "мобильное приложение банка" для обновления системы или повышения безопасности. Они могут утверждать, что выпущена новая версия программы, специальный сервис для защиты счетов или что текущее приложение нужно переустановить. Это всегда ловушка.

Не следует переходить по предлагаемым ссылкам и устанавливать такие программы. Официальные приложения банков распространяются исключительно через проверенные источники – магазины приложений (например, App Store, Google Play и RuStore) или через официальные ресурсы банка.

Любое приложение, скачанное по сторонней ссылке, является поддельным. Мошенники используют их, чтобы украсть логины, пароли и коды подтверждения, которые пользователь вводит при авторизации. После установки такой программы злоумышленники могут получить полный доступ к деньгам жертвы.

Вопросы, которые выдают телефонного мошенника

Сотрудник банка для подтверждения личности никогда не запрашивает полные реквизиты карты или паспорта. Вместо этого он попросит назвать заранее установленное кодовое слово или последние четыре цифры номера паспорта.

В отличие от настоящего представителя банка, мошенник будет целенаправленно стараться узнать конфиденциальную информацию: полный номер карты, срок ее действия, трехзначный код с обратной стороны, а также паспортные данные.

Кроме того, признаками мошенничества являются попытки узнать пароли или коды из СМС-сообщений, ПИН-код от карты, а также настойчивые просьбы перевести деньги, оформить кредит или снять наличные для "защиты средств". Настоящие сотрудники банка никогда не просят совершать какие-либо операции с деньгами под предлогом подтверждения личности или блокировки счета.