Захарова высказалась о новой военной стратегии Молдавии
13:53 15.10.2025
Захарова высказалась о новой военной стратегии Молдавии
Власти Молдавии не располагают ресурсами для реализации своей новой военной стратегии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова высказалась о новой военной стратегии Молдавии

Захарова: у Молдавии нет ресурсов для реализации новой военной стратегии

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Власти Молдавии не располагают ресурсами для реализации своей новой военной стратегии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Молдавское правительство 8 октября утвердило названную стратегию, рассчитанную до 2035 года.
"Ключевым элементом данного документы стали планы увеличения расходов на оборону до 1% ВВП, а также то, что подготовка молдавских военнослужащих будет осуществляться в соответствии со стандартами НАТО. Абсурдность ситуации заключается в том, что ресурсов на реализацию подобной политики у кишиневского режима нет", - сказала она на брифинге для СМИ.
Захарова отметила, что Европейский банк реконструкции развития понизил прогноз по росту ВВП Молдавии "с 1,8% до 1,5%", а также заявила, что "и эта планка вряд ли достижима", учитывая низкие показатели экономического роста в этой стране в первом полугодии 2025 года.
Опубликованный на сайте молдавского правительства текст новой военной стратегии предполагает постепенное увеличение военного бюджета, а также увеличение численности военнослужащих, технологическую модернизацию и приведение военной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами. При этом в нем подчеркивается, что развитие на этих направлениях будет проводиться с соблюдением нейтралитета Молдавии. В то же время в документе указано, что возможное расширение территорий под контролем России в ходе ее операции против Украины "представляет собой серьезную прямую угрозу безопасности и государственности Республики Молдова". Также утверждается, что вероятное "создание сухопутного коридора к границам страны может привести к дополнительному политическому и территориальному давлению на Республику Молдова".
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. При этом власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
