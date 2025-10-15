Рейтинг@Mail.ru
Почти 600 млн выделили на модернизацию здравоохранения - РИА Новости, 15.10.2025
Белгородская область
Белгородская область
 
11:38 15.10.2025
Почти 600 млн выделили на модернизацию здравоохранения
Почти 600 млн выделили на модернизацию здравоохранения - РИА Новости, 15.10.2025
Почти 600 млн выделили на модернизацию здравоохранения
Правительство России выделило почти 600 миллионов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.10.2025
белгородская область
россия
белгородская область
вячеслав гладков
луганская народная республика
россия, белгородская область, вячеслав гладков, луганская народная республика
Белгородская область, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Луганская Народная Республика
Почти 600 млн выделили на модернизацию здравоохранения

Около 600 млн выделили на модернизацию здравоохранения в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Правительство России выделило почти 600 миллионов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Средства, выделенные в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", пойдут на приобретение нового медицинского оборудования, капремонт поликлинического отделения Алексеевской центральной районной больницы и восстановление спецтехники в пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ медучреждениях", - сообщил губернатор в соцсетях.
Девушка записывает показания счетчиков холодной и горячей воды - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
ОНФ передал генераторы Белгородской области для непрерывного водоснабжения
Вчера, 11:34
Глава региона подчеркнул, что медицина всегда имела важнейшее значение, а сейчас, в условиях фактически военного времени, области это крайне необходимо. Гладков поблагодарил председателя правительства РФ Михаила Мишустина и министра здравоохранения Михаила Мурашко.
В дополнение к федеральным средствам из областного бюджета выделено ещё почти 38 миллионов рублей.
В общей сложности за счет этих средств планируется закупить и установить 38 единиц нового высокотехнологичного оборудования для 14 медучреждений региона, в том числе приграничных: МРТ, аппараты УЗИ, маммографы, флюорографы, рентгеновские системы.
Запланировано и восстановление поврежденного от атак со стороны ВСУ медицинского оборудования в пяти приграничных муниципальных образованиях и проведение капитальный ремонт здания поликлиники в Алексеевской ЦРБ.
В начале этой недели стало известно о том, что правительство РФ направит девяти российским регионам дополнительные средства на развитие системы здравоохранения. В общей сложности около 2 миллиардов рублей предназначены для Кабардино-Балкарии, ЛНР, Калмыкии, Мордовии, а также Белгородской, Запорожской, Ивановской, Курской и Херсонской областей. Средства направят на проведение капитального ремонта в организациях здравоохранения и приобретение медоборудования, в том числе высокотехнологичного.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Потерявшие жилье белгородцы получили выплаты на спецсчета
13 октября, 12:28
 
Белгородская областьРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковЛуганская Народная Республика
 
 
