Почти 600 млн выделили на модернизацию здравоохранения

БЕЛГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Правительство России выделило почти 600 миллионов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Средства, выделенные в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", пойдут на приобретение нового медицинского оборудования, капремонт поликлинического отделения Алексеевской центральной районной больницы и восстановление спецтехники в пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ медучреждениях", - сообщил губернатор в соцсетях.

Глава региона подчеркнул, что медицина всегда имела важнейшее значение, а сейчас, в условиях фактически военного времени, области это крайне необходимо. Гладков поблагодарил председателя правительства РФ Михаила Мишустина и министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В дополнение к федеральным средствам из областного бюджета выделено ещё почти 38 миллионов рублей.

В общей сложности за счет этих средств планируется закупить и установить 38 единиц нового высокотехнологичного оборудования для 14 медучреждений региона, в том числе приграничных: МРТ, аппараты УЗИ, маммографы, флюорографы, рентгеновские системы.

Запланировано и восстановление поврежденного от атак со стороны ВСУ медицинского оборудования в пяти приграничных муниципальных образованиях и проведение капитальный ремонт здания поликлиники в Алексеевской ЦРБ.