Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия подведут итоги учения "Запад-2025" - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/minoborony-2048409431.html
Россия и Белоруссия подведут итоги учения "Запад-2025"
Россия и Белоруссия подведут итоги учения "Запад-2025" - РИА Новости, 15.10.2025
Россия и Белоруссия подведут итоги учения "Запад-2025"
Минобороны РФ и Белоруссии подведут в среду итоги совместного стратегического учения "Запад-2025", сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совместной... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:25:00+03:00
2025-10-15T15:25:00+03:00
безопасность
белоруссия
россия
минск
андрей белоусов
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042332741_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_3a9f5fcbb64c12e79503364706c539a4.jpg
https://ria.ru/20250518/belorussiya-2017708744.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042332741_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_06539430e921d61286aa559c6a4bde86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, россия, минск, андрей белоусов, одкб
Безопасность, Белоруссия, Россия, Минск, Андрей Белоусов, ОДКБ
Россия и Белоруссия подведут итоги учения "Запад-2025"

Белоусов: Россия и Белоруссия в среду подведут итоги учения "Запад-2025"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСовместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минобороны РФ и Белоруссии подведут в среду итоги совместного стратегического учения "Запад-2025", сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совместной коллегии с оборонным ведомством Белоруссии.
"Ежегодно проводим более 150 совместных мероприятий, половину из которых составляют учения, тренировки и сборы. Их кульминацией в этом году стало совместное стратегическое учение "Запад-2025". Сегодня мы подведем его итоги", - сказал Белоусов.
Он отметил, что по единому замыслу с учением "Запад-2025" в Белоруссии прошли маневры в рамках ОДКБ с участием Коллективных сил оперативного реагирования, сил и средств разведки и подразделений материально-технического обеспечения.
В целях внедрения опыта специальной военной операции в практику подготовки белорусских военнослужащих 27-28 мая в Минске проведена конференция органов боевой подготовки России и Белоруссии.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Минобороны Белоруссии рассказало об итогах визита Белоусова в Минск
18 мая, 17:25
 
БезопасностьБелоруссияРоссияМинскАндрей БелоусовОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала