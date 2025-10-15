https://ria.ru/20251015/minoborony-2048409431.html
Россия и Белоруссия подведут итоги учения "Запад-2025"
Россия и Белоруссия подведут итоги учения "Запад-2025" - РИА Новости, 15.10.2025
Россия и Белоруссия подведут итоги учения "Запад-2025"
Минобороны РФ и Белоруссии подведут в среду итоги совместного стратегического учения "Запад-2025", сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совместной... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:25:00+03:00
2025-10-15T15:25:00+03:00
2025-10-15T15:25:00+03:00
безопасность
белоруссия
россия
минск
андрей белоусов
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042332741_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_3a9f5fcbb64c12e79503364706c539a4.jpg
https://ria.ru/20250518/belorussiya-2017708744.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042332741_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_06539430e921d61286aa559c6a4bde86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, россия, минск, андрей белоусов, одкб
Безопасность, Белоруссия, Россия, Минск, Андрей Белоусов, ОДКБ
Россия и Белоруссия подведут итоги учения "Запад-2025"
Белоусов: Россия и Белоруссия в среду подведут итоги учения "Запад-2025"