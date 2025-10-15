Дело экс-замглавы Минобороны Попова отправили в военный суд

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Дело обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова рассмотрит 235-й гарнизонный военный суд, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова ... Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Он обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.

По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка " Патриот " Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, как полагает СК , в 2014–2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.

Также в 2020–2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.

Добавляется, что в ходе осмотра жилища Попова военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.

Подчеркивается, что для обеспечения приговора арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей.