Дело экс-замглавы Минобороны Попова отправили в военный суд - РИА Новости, 15.10.2025
11:05 15.10.2025 (обновлено: 11:41 15.10.2025)
Дело экс-замглавы Минобороны Попова отправили в военный суд
Дело обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова рассмотрит 235-й гарнизонный военный суд, сообщили РИА Новости в СК РФ.
происшествия
россия
павел попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
владимир шестеров
патриот
россия
Новости
ru-RU
происшествия, россия, павел попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), владимир шестеров, патриот
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Шестеров, Патриот
Дело экс-замглавы Минобороны Попова отправили в военный суд

Дело экс-замглавы Минобороны Попова рассмотрит 235-й гарнизонный суд

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Павел Попов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Дело обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова рассмотрит 235-й гарнизонный военный суд, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова... Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Он обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.
По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, как полагает СК, в 2014–2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.
Также в 2020–2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.
Добавляется, что в ходе осмотра жилища Попова военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.
Подчеркивается, что для обеспечения приговора арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Ранее Шестеров и Ахмедов были приговорены к длительным срокам лишения свободы.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Дело бывшего замминистра обороны Попова состоит из 56 томов
19 сентября, 09:39
 
Происшествия Россия Павел Попов (генерал) Следственный комитет России (СК РФ) Владимир Шестеров Патриот
 
 
