https://ria.ru/20251015/minoborony-2048338959.html
Дело экс-замглавы Минобороны Попова отправили в военный суд
Дело экс-замглавы Минобороны Попова отправили в военный суд - РИА Новости, 15.10.2025
Дело экс-замглавы Минобороны Попова отправили в военный суд
Дело обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова рассмотрит 235-й гарнизонный военный суд, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T11:05:00+03:00
2025-10-15T11:05:00+03:00
2025-10-15T11:41:00+03:00
происшествия
россия
павел попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
владимир шестеров
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290423_0:11:3071:1738_1920x0_80_0_0_39cb5dd2fb651c2aa831f52860587586.jpg
https://ria.ru/20250919/delo-2042899686.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290423_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2813c3f462ee3d1a61c5ffaaca2c8d0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, павел попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), владимир шестеров, патриот
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Шестеров, Патриот
Дело экс-замглавы Минобороны Попова отправили в военный суд
Дело экс-замглавы Минобороны Попова рассмотрит 235-й гарнизонный суд
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Дело обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова рассмотрит 235-й гарнизонный военный суд, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова
... Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Он обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.
По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров
и директор парка "Патриот
" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. Кроме того, как полагает СК
, в 2014–2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.
Также в 2020–2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.
Добавляется, что в ходе осмотра жилища Попова военные следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.
Подчеркивается, что для обеспечения приговора арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Ранее Шестеров и Ахмедов были приговорены к длительным срокам лишения свободы.