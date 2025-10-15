Рейтинг@Mail.ru
Минфин заложил почти 40 миллиардов рублей на поддержку МСП - РИА Новости, 15.10.2025
14:10 15.10.2025
Минфин заложил почти 40 миллиардов рублей на поддержку МСП
Минфин заложил почти 40 миллиардов рублей на поддержку МСП
Минфин РФ видит важность продолжения оказания поддержки малому и среднему бизнесу, на эти цели в следующий трехлетний период заложено почти 40 миллиардов... РИА Новости, 15.10.2025
россия
2025
экономика, россия, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ
Минфин заложил почти 40 миллиардов рублей на поддержку МСП

Минфин заложил почти 40 миллиардов рублей на поддержку МСП на три года

Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минфин РФ видит важность продолжения оказания поддержки малому и среднему бизнесу, на эти цели в следующий трехлетний период заложено почти 40 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
"Мы действительно видим важность продолжения оказания поддержки мер малому и среднему предпринимательству, и на следующую трехлетку мы заложили почти 40 миллиардов рублей такой поддержки ", - сказал Силуанов.
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановГосдума РФ
 
 
